Белорусская русалка в Лас-Вегасе: за кулисами шоу Le Reve

90 акробатов, танцоров и синхронисток кружат по сцене и в воздухе. С высоты 25 метров в бассейн ныряет артист. Над водной гладью возвышаются 15 пар женских ног. Четыре минуты они находятся под водой без глотка воздуха.



Шоу Le_Reve. Фото: static.wynnlasvegas.com

Le Reve — это водное шоу в Лас-Вегасе, которое уже седьмой год становится лучшим сценическим представлением города.

Артистка шоу Илона Котляренко в интервью Би-би-си рассказала о секрете задержки дыхания под водой, а также о том, как она попала в шоу и почему представление стоит посмотреть как минимум дважды.

***

«Удиви нас», — говорит кастинг-директор и приглашает меня на сцену. Я не знаю, что делать. Времени на раздумья нет. Решила исполнить сальто в воду. По пути нарочно уронила шапочку для плавания, так что стала похожа на русалку. Думаю, им это понравилось. Через секунду музыка затихла. Мне обещали позвонить. Но звонка пришлось ждать больше двух месяцев.

«Влиться в американскую жизнь»

О том, что я хочу работать в шоу в Лас-Вегасе, я знала с детства. Мне потребовалось почти 15 лет, чтобы достичь цели. В Лас-Вегас я приехала больше полугода назад. Но не на работу, а на кастинг. Как сейчас помню этот день.

Нужно было сдать огромное количество тестов на физическую силу, хореографию, сделать импровизацию в воде и даже выучить небольшой отрывок из шоу. Продолжалось это около шести часов.

После кастинга я без сил свалилась на кровать. А через час позвонила маме и сказала, что меня не выберут. Я не знала, понравилась я им или нет. Было трудно поверить, что в шоу такого уровня могут взять девочку из Беларуси.

Накануне кастинг-директоры ездили на чемпионат Европы по водным видам спорта в Лондон. Там было около 200 спортсменок синхронного плавания, и каждая из них — мой потенциальный конкурент. Поэтому я очень удивилась, когда получила приглашение на работу. Я еще тогда ехала на велосипеде и, узнав новость, остановилась посреди дороги и заплакала от счастья.

Вернулась в Лас-Вегас я в качестве артистки шоу. Меня поселили в гостиницу в центре города и прикрепили персонального ассистента. Он был к моим услугам 24 часа в сутки, помог найти квартиру, открыть счет в банке: одним словом, влиться в американскую жизнь.

Я думала, что адаптация позади, а работа в шоу — сплошное удовольствие. Да и что может быть сложнее профессионального спорта?

Первые тренировки были очень тяжелыми. Я приходила домой, ложилась в ванну со льдом и понимала, что у меня болит все.



Шоу Le Reve. Фото: Википедия

Мое тело было просто не приучено к таким нагрузкам, ведь в спортивной карьере на разучивание одной программы для соревнований уходило до полугода. А здесь нужно было выучить десять номеров из шоу за полтора месяца. На репетициях я находилась с восьми утра до 12 ночи. Это был один из самых сложных периодов в моей жизни.

Первые три месяца постоянно чувствуешь себя под наблюдением. Тренеры следят не только за физическими навыками, но и насколько человек влился в коллектив. В конце пробного периода собирается коллегия и решает, оставлять тебя или нет. К каждому присматриваются, как к новому члену семьи — ведь работать с ним предстоит долгие годы.

«Очень боюсь что-то сделать не так»

Прошло уже более полугода с тех пор, как я работаю в шоу, правда не только в роли синхронистки, но и танцовщицы, акробата и актрисы.

Я работаю так, словно каждый день готовлюсь к олимпийским играм. Всего у нас два шоу в день, оба вечером, но подготовка к ним начинается с самого утра. Встаю около девяти, еду в тренажерный зал, где провожу больше трех часов — разминаюсь, делаю кардиоупражнения, плаваю. Затем — быстрый ланч и бегом на репетицию.

Наш тренер Даша Недорезова говорит: «Вы приходите на репетиции не разминаться и не шататься из угла в угол — вы должны быть в стопроцентной готовности выступить прямо сейчас. И сделать это лучше всех».

Мы рисуем сценический макияж в присутствии визажиста, соблюдая пошаговую инструкцию.

Всего 15 минут выделено на то, чтобы развесить костюмы по сцене. Наша сцена состоит из нескольких платформ, которые периодически разъединяются и движутся, поэтому развешивать костюмы нужно очень внимательно, иначе просто не успеешь вовремя переодеться, или оденешь не свой костюм, что еще хуже.



Шоу Le Reve. Фото: flickr.com

После первого представления проходит работа над ошибками. На огромной доске по пути в раздевалку как из ниоткуда появляется список имен «провинившихся» артистов, которые не правильно выполнили тот или иной элемент. Они должны незамедлительно проследовать в кабинет к тренеру, захватив с собой блокнот и ручку. Каждый раз c замиранием сердца смотрю на доску — а вдруг я что-то сделала не так?

Каждый день у меня новая роль в представлении, о которой я узнаю всего за час до начала шоу. Это как игра в русскую рулетку. У меня в голове не один сценарий, как у обычного актера — а целых десять.

Запоминать приходится не только роли, но и участников шоу, которых у нас 90 человек. За кулисами висят фотографии и имена артистов, чтобы мы проще узнавали друг друга.

«Шоу можно смотреть из-под воды»

Одна из самых сложных задач артиста — привыкнуть к сцене. Она, как живой организм, постоянно движется, вращается, скачет то вверх, то вниз. Повсюду бьют фонтаны, пляшут языки пламени. Выглядит хаотично — только за всем этим стоит четко отлаженный механизм. Наши движения рассчитаны до доли секунды.

Мы работаем в трех измерениях одновременно — на сцене, в воздухе и под водой, как единое целое.

Нас часто сравнивают с цирком. Наверное из-за того, что Le Reve — одно из немногих шоу в мире, которое показывают на круглой сцене. С каждого ракурса открывается уникальный вид. Можно ходить на шоу сотню раз — и впечатление будет, словно ты на наблюдаешь его впервые.

Правда, сидеть можно не только в зрительном зале. Под нашей сценой — бассейн глубиной 10 метров, настоящий подводный мир. Только вместо морских обитателей — артисты. За 2000 долларов можно посмотреть представление из-под воды, достаточно одеть акваланг и иметь при себе сертификат по дайвингу.

О шоу Le Reve: шоу было создано в 2005 году продюсером Франком Драгоне, портфолио которого включает такие проекты как Cirque Du Soleil, The House of Dancing Water и шоу Филиппа Киркорова «Я». Свое название шоу получило от картины «Le Reve» Пабло Пикассо — одного из самых дорогих произведений искусства в мире, которое долгое время принадлежало Стиву Вину, владельцу шоу. В представлении участвуют 90 спортсменов из 17 стран мира. Каждый из артистов должен получить сертификат аквалангиста. На протяжении шоу за артистами следят 16 дайверов. Представление проходит на круглой сцене, под которой находится бассейн объемом свыше четырех миллионов литров, что почти в два раза больше размера олимпийского бассейна.

«Зрители не знают, куда мы исчезаем»



Шоу LeReve. Фото: mrmurtazin.com

Сюжет нашего представления — о любви. Главная героиня пытается выбрать между настоящей любовью и темной стороной своей души: прекрасным принцем или плохим мальчиком.

Моя цель — передать эмоции героини, которая мечется в выборе спутника жизни. Мне кажется, это шоу как нельзя отвечает русской натуре. Мы постоянно стоим на пороге выбора, пытаемся отличить добро от зла, что удается, увы, не всегда.

Я выполняю один из самых сложных и захватывающих элементов шоу — связку в красных туфлях. Сложность его в том, что мы делаем синхронные движения ногами на протяжение четырех минут, причем сами все это время находимся под водой. Люди недоумевают, как можно продержаться без воздуха столько времени.

На самом деле, мы дышим через подводные трубки, длинной в несколько метров. Правда, они иногда запутываются. Но этого зрителям не видно. Пока мы выступаем, дайверы распутывают узлы.

Когда номер заканчивается, мы не уходим со сцены — мы уплываем. Под водой есть несколько тоннелей длинной в 10 метров, через которые нужно проплыть, чтобы оказаться за кулисами. И это очень сложно, ведь после представления очень устаешь, не остается воздуха. В результате зрители не знают, ни откуда мы появляемся, ни куда исчезаем — в этом интрига шоу.

Наша задача — вызвать у людей эмоции. Ведь каждый из них приехал за новыми впечатлениями. Конечный успех представления определяется количеством зрителей, аплодирующих стоя. Чаще всего — это целый зал, а бывает, что встает только пара человек. Мы делаем каждое шоу одинаково, но реакцию публики предугадать невозможно.



Участники шоу Le Reve выступают на церемонии премии «Грэмми».

Костюмы: Для шоу было изготовлено свыше 2 тысяч костюмов, пар обуви и украшений. Дизайнер сценических нарядов — Сьюзи Бензингер, до этого работавшая костюмером в фильмах Вуди Аллена. На этапе разработки каждый из костюмов опускается в воду на 48 часов, таким образом проходя тест на водоустойчивость. 66 пар красных туфелек из танца синхронисток каждый день перекрашиваются и оснащаются новыми подошвами.

«Меня учат по Станиславскому»

В профессиональном спорте моей задачей было синхронно выполнить ряд элементов. А здесь нужно еще играть, быть актрисой, что получается не всегда.

Актерскому мастерству меня учит мой тренер. Она часто дает мне задания — изобразить какую-то эмоцию, к примеру, страдание. Я начинаю играть, корчиться по сцене, а она резко выключает музыку и говорит: «Я тебе не верю». Точно также в свое время говорил Станиславский на репетициях спектаклей.

Теперь я и сама с легкостью отличаю профессиональную игру актера от пустой пародии.

У нас ежемесячно проводятся уроки актерского мастерства. Обучаемся мы всем составом, разбиваясь на пары. Задания бывают разные. К примеру, нужно смотреть друг другу в глаза и смеяться по шкале от одного до 10-ти. Наш преподаватель по актерскому мастерству Дидье Антуан считает: «Один, два, три, четыре… «Смеяться нужно, пока он не поверит, что тебе действительно весело.

90% времени я отдаю шоу. Это не просто работа — это моя жизнь. Мое свободное время — заурядное и скучное по сравнению с тем, что я делаю здесь.

Каждое выступление — это как наркотик. И он вызывает зависимость. Я думаю, что просто не смогу жить без этого. Меня начинает ломать, если я сижу без работы больше дня.

Не могу представить себя на «сидячей» работе где-нибудь в офисе. Может быть поэтому артисты, уходящие из шоу, постоянно ищут адреналина — прыгают с парашютом или выбирают экстремальные виды спорта.

Личная жизнь артистов проходит в стенах шоу, где большинство из них создают семьи друг с другом. У нас свои интересы, шутки, привычки — мы просто не можем понять людей извне.

«Нужно быть уникальным»

У меня часто спрашивают, кем нужно быть, чтобы получить работу в Le Reve. Я думаю, нужно быть уникальным. Даже в моей визе я — an alien with an extraordinary ability (иностранец, обладающий уникальными способностями — прим. Би-би-си).

А вообще, нужно заручиться длинным послужным списком спортивных достижений. Среди нас — много титулованных артистов: чемпионов Европы, мира и призеров Олимпийских игр.

В шоу есть небольшое послабление — отсутствие возрастных ограничений, как это обычно бывает в спорте. Если артист в хорошей физической форме, он может работать хоть до 45 лет. У нас нет каких-то специальных диет, каждый сам должен следить за своим весом.

Главное — быть в той физической форме, которая позволит непринужденно выполнять сложнейшие трюки. Или взобраться по канату, даже если разбудят среди ночи.

Шоу такого уровня — это единственный шанс использовать профессиональные навыки вне спорта, по крайней мере для меня.

Многие из моих бывших коллег-синхронисток сразу после карьеры завели семьи. Для того, чтобы работать здесь, мне пришлось пожертвовать не только личной жизнью, но и общением с семьей и друзьями.



Участники шоу Le Reve выступают на церемонии премии «Грэмми». Фото: Reuters

Я выросла на рассказах бабушки о тяжелом военном времени, когда было нечего есть, но нужно было терпеть и работать. Каждый раз, когда мне тяжело, я вспоминаю ее историю и иду вперед.

Время от времени я получаю сообщения в своем «Фейсбуке» от посетителей шоу. Они выражают мне слова восхищения и благодарности, ради которых можно пойти на многое.

«Город для исполнения желаний»

Для большинства людей Лас-Вегас ассоциируется с казино, шоу и мальчишниками. Они очень удивляются, когда я говорю, что живу здесь. Если честно, я и сама иногда удивляюсь.

В Вегасе очень жарко. Все передвигаются на машине. По улицам ходят либо бездомные, либо школьники. Туристы перебегают из одного места в другое. Я сама из машины выхожу только по-необходимости: домой или на работу.

Я бы не хотела растить здесь своих детей. Это город не для жизни, а для исполнения любых желаний. Мое вот исполнилось. Главное — не заскучать. Но в этом городе тебе просто не дадут это сделать. По крайней мере не на моем шоу, это уж точно.

Илона Котляренко — многократная чемпионка Беларуси по синхронному плаванию, участница чемпионатов Европы и мира. Работала в составе водного шоу на круизном лайнере Oasis of the Seas и в океанариуме Sea World в США.