ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из Нью-Йоркской публичной библиотеки пропала книга Франциска Скорины

12.07.2017 11:00 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

О пропаже фрагмента «Первой книги Царств», пражского издания Франциска Скорины, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Алесь Суша, который теперь находится в США.


Фото: orshatut.by

«Найбольшым расчараваннем у Нью-Ёрку было дазнацца, што фрагмент выдання Скарыны, які захоўваўся ў Нью-Ёркскай публічнай бібліятэцы, „згубіўся“ і яго ніяк не могуць знайсці ўжо шмат гадоў. Здараецца такое нават у найбуйнейшых бібліятэках свету…», — написал Суша.

По словам исследователя, он давно видел, что по электронному каталогу издание не выдается. Многочисленные запросы с просьбой сделать цифровую копию были безрезультатными. «У адказ — альбо маўчанне, альбо, як мне нядаўна напісалі, неабходна праводзіць кансультацыі з супрацоўнікамі аддзела рэдкіх кніг», — пишет Суша. Прилетев в США, белорусский исследователь встретился с работниками публичной библиотеки: «У доўгіх размовах яны толькі разводзілі рукамі… І нават копіі нямі: ні мікрафільма, ні фотакопіі».

Учитывая факт пропажи, в настоящее время в мире известно всего 519 экземпляров книг Франциска Скорины. 352 из них находятся на территории России, 47 — в Украине, по 28 — в Беларуси и Польше.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О пропаже фрагмента "Первой книги Царств", пражского издания Франциска Скорины, сообщил на своей странице в "Фейсбуке" заместитель директора Национальной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Белорусская русалка в Лас-Вегасе: за кулисами шоу Le Reve
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика