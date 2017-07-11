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Пел без остановки, дирижировал залом. Лепс собрал аншлаг на "Славянском базаре"

12.07.2017 11:36 — Новости Культуры | Tut.by  
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Концерт Григория Лепса стал вторым «сольником» на «Славянском базаре в Витебске — 2017». Перед ним, в первый день фестиваля, 10 июля, в Летнем амфитеатре выступила российская певица Зара. Лепс собрал аншлаг: все билеты на места в более чем 6-тысячном зале были проданы, при этом люди еще стояли в проходах.


Вначале артист пел без пауз — старые хиты и новые композиции. У поклонников даже не было возможности вручить ему цветы, и букеты приходилось оставлять на сцене. Песня шла за песней, и Лепс так выкладывался перед фестивальной публикой, что зрители его даже пожалели: «Гриша, отдохни!».

Во второй части концерта Лепс усилил интерактив со зрителями. Например, начал дирижировать публикой в разных секторах амфитеатра. Концерт длился более двух часов, но отпускать своего кумира люди не хотели. Певец исполнил еще несколько песен на бис и обещал вернуться на «Славянский базар». До этого Лепс приезжал на фестиваль в 2015 году.












 
Теги: Витебск
 
 
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Лепс, которого называют "Высоцким современности", собрал супераншлаг: все билеты на места в более чем 6-тысячном зале были проданы, при этом люди еще стояли в...

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