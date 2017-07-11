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Лепс выступил на "Славянском базаре" и даже снял темные очки

12.07.2017 13:01 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июл — Sputnik. Российский артист Григорий Лепс выступил во вторник с сольным концертом на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

Лепс выступил на "Славянском базаре" и даже снял темные очки
© Фото: Сергей Серебро / БелаПАН
"Славянский базар" начался с концерта Зары

Торжественное открытие XXVI "Славянского базара" состоится в Витебске в четверг, однако концерты в рамках фестиваля продолжаются с понедельника. Перед открытием выступил и Григорий Лепс.

Российский артист накануне буквально "порвал" летний амфитеатр: зал был переполнен, а публика активно подпевала Лепсу и просила выходить его на бис. Как заметили журналисты, исполнитель даже снял на концерте в Витебске темные очки, с которыми практически не расстается.

Зрители остались довольны концертом Григория Лепса — он частый гость фестиваля в Витебске, однако фанаты всегда рады его видеть на "Славянском базаре".

Кроме Лепса и Зары, на "Славянском базаре" в этом году выступят Стас Михайлов, Егор Крид, Анатолий Ярмоленко, Тамара Гвердцители и многие другие артисты.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Выступление артиста проходило в переполненном летнем амфитеатре, а журналисты заметили, что Лепс даже снимал очки.

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