МИНСК, 12 июл — Sputnik. Российский артист Григорий Лепс выступил во вторник с сольным концертом на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".



© Фото: Сергей Серебро / БелаПАН "Славянский базар" начался с концерта Зары

Торжественное открытие XXVI "Славянского базара" состоится в Витебске в четверг, однако концерты в рамках фестиваля продолжаются с понедельника. Перед открытием выступил и Григорий Лепс.

Российский артист накануне буквально "порвал" летний амфитеатр: зал был переполнен, а публика активно подпевала Лепсу и просила выходить его на бис. Как заметили журналисты, исполнитель даже снял на концерте в Витебске темные очки, с которыми практически не расстается.

Лепс сегодня прям хорооооооооош!!!!! — Anzhelika Сhepik (@loovelylips) 11 июля 2017 г.

Зрители остались довольны концертом Григория Лепса — он частый гость фестиваля в Витебске, однако фанаты всегда рады его видеть на "Славянском базаре".

Уже не первый год самый громкий на Славянском Лепс. Можно даже не проверять чей сейчас концерт. — просто Сима (@TheSimok) 11 июля 2017 г.

Кроме Лепса и Зары, на "Славянском базаре" в этом году выступят Стас Михайлов, Егор Крид, Анатолий Ярмоленко, Тамара Гвердцители и многие другие артисты.