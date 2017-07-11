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Девочка подружилась с питоном, и они вместе смотрят телевизор
12.07.2017 13:00 — Новости Культуры | Tut.by
Многие люди стараются держаться от змей подальше. А вот семья Иднесс Таока придерживается другого мнения. Вместе с женщиной и ее четырехлетней дочерью живут два питона. На видео, которое опубликовала Индресс на своем канале на
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Многие люди стараются держаться от змей подальше. А вот семья Иднесс Таока придерживается другого мнения. Вместе с женщиной и ее четырехлетней дочерью уже...
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