В тоске по солнцу. Смешные загары

Жаловаться летом 2017-го года на погоду в Беларуси не просто модно, но и справедливо. За солнцем белорусы едут к морю, а здесь, в родных широтах не могут даже нелепо, по-дачному сгореть. Для тех, кто, как и видеоредакция TUT.BY, скучает по ярким летним денькам, наша подборка фото неудачных загаров для настроения. Когда будет солнце, берегите себя, чтобы не стать героем следующей публикации.

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