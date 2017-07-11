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В тоске по солнцу. Смешные загары
12.07.2017 15:42 — Новости Культуры | Tut.by
Жаловаться летом 2017-го года на погоду в Беларуси не просто модно, но и справедливо. За солнцем белорусы едут к морю, а здесь, в родных широтах не могут даже нелепо, по-дачному сгореть. Для тех, кто, как и видеоредакция TUT.BY, скучает по ярким летним денькам, наша подборка фото неудачных загаров для настроения. Когда будет солнце, берегите себя, чтобы не стать героем следующей публикации.
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Жаловаться летом 2017-го года на погоду в Беларуси не просто модно, но и справедливо. За солнцем белорусы едут к морю, а здесь, в родных широтах не могут даже нелепо,...
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