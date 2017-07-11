Суть — в экономике: накормив поголовье досыта, будешь в хозяйстве с деньгами



Если в чем-то убежден, своей цели обязательно достигнешь. И не надо считать ее необычной, амбициозной. Надо хотя бы разумно организовать труд людей и свой как управленцев. Так, продуманно, в связке, где находится место диалогу, обсуждению, спору, различным точкам зрения, а в итоге затем принимается устраивающее стороны решение, работает в УП “Племзавод “Реконструктор” костяк специалистов в составе главного ветврача, зоотехника и осеменатора.

Сюда, как замечают сами, надо добавить еще и руководителя. Он ставит задачи, выслушивает их мнения, требует, чтобы в отраслях шло развитие, была положительная динамика. В итоге из прошлой непростой зимовки в условиях нехватки собственных кормов в предприятии вышли с минимальными потерями.

Приняли весной необходимые меры, вовремя вывели в поле коров и телушек, случного и предслучного возраста — 322 головы в Плоском, 227 голов — в Райцах, и буквально на глазах поменялась ситуация к лучшему. В первых числах июля по валовому производству молока вышли на 100% к уровню прошлого года, а за июнь — на 120%. Получают ежедневно почти на 1,5 тонны молока больше, чем было в прошлом году, а это 8400 килограммов. На 1,5 тонны и продают больше, выходят по продаже в эти дни почти на 130%.

Именно по полугодию вышли из “минуса” к прошлому году в последние июньские дни и продолжают в июле удерживать производство продукции, а по продаже еще и понемногу идет добавка. Сортом “экстра” по полугодию продано 52% от общего объема продаж. Удой на одну корову составляет почти 11 килограммов, в данном периоде прошлого года было 9 килограммов.

Непроизводительное выбытие крупнорогатого скота, что свидетельствует о динамике наработок, за последние три месяца (апрель — июнь) сократилось к прошлогоднему уровню в два раза. На 100 коров имеют 106 ремонтных телушек. За полугодие осеменена 571 голова коров, что на 98 больше уровня 2016 года. С начала года осеменено 154 головы телушек, что на 9 больше за полугодие.

Эффективность осеменения составляет 81%. В текущем месяце ожидается более 70 отелов. Да, телят за январь — июнь получили меньше, но объем производства молока не только восстановили, но еще и заметно увеличили.

В показателях кроется умелая работа осеменатора хозяйства Татьяны Ивановны Якушенко. Цифру эффективности осеменения мы уже называли, и она здесь стабильна. Трудится Татьяна Ивановна в предприятии с 2008 года. Чтобы подготовить корову к осеменению, приходится прилагать каждодневные немалые усилия и ветеринарному врачу.

На имеющееся поголовье, а только коров 772 головы и на 7 голов больше прошлого года, трудится один специалист — Петр Иванович Проходский. Попал на Витебщину в результате отселения части населенных пункта Хойникского района. Закончил в Витебске ветеринарный институт и с тех пор трудится вот уже 24 года в области, восьмой год в УП “Племзавод “Реконструктор”. Вместе со специалистами диагностической группы им предложен для лечения коров с заболеваниями после растела специальный ихтиоловый раствор. Данный препарат неплохо о себе заявил.

Большой стаж работы имеет главный зоотехник, в общей сложности он составляет почти три десятка лет. С 2000 года Александр Владимирович Чашинский в этом хозяйстве. Закончил БСХА, с хорошим багажом практической работы. Вместе подходят к выявлению проблем в воспроизводстве скота, ищут пути эффективного их решения. Как видим, это приносит результаты.

Одной из ближайших задач в отрасли стоит довести привесы на доращивании молодняка до 800 граммов. Это обеспечит те весовые кондиции, которые наиболее приемлемы для своевременного и качественного покрытия телушек. В их рационе как в летний, так и в зимнестойловый период должны быть энергетические, полноценные корма. Решать данную задачу призвано растениеводство.

Построен в хозяйстве отвечающий технологическим требованиям профилакторий для отъемочных теляток на 29 голов. И рядом с ним, в Райцах, строится еще один на 45 голов.

Молодой руководитель предприятия Александр Георгиевич Мошкарев понимает, что для развития требуется устойчивое финансовое положение. На это и нацеливается повседневная работа коллектива. Каждый положительный результат, в чем уже убеждаются люди, приносит свои хорошие изменения в экономике, обеспечивает рост заработной платы.

Виктор БИРЮКОВ.

НА СНИМКЕ: Александр Чашинский и Петр Проходский возле строящегося профилактория в поселке Райцы.

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