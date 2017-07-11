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Александру Тихановичу исполнилось бы в четверг 65 лет

12.07.2017 08:03 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл — Sputnik. Народному артисту Беларуси и экс-солисту ансамбля "Верасы" Александру Тихановичу 13 июля исполнилось бы 65 лет.

Александру Тихановичу исполнилось бы в четверг 65 лет
© Sputnik / Виктор Толочко
Овации и "Малиновка": как Минск простился с Тихановичем

Александр Тиханович — один из солистов легендарного ансамбля "Верасы", соучредитель Театра песни и собственного продюсерского центра. Последние годы он выступал в дуэте с супругой Ядвигой Поплавской и активно помогал молодым артистам пробиваться на сцену.

Артист родился в столице БССР 13 июля 1952 года, то есть в этот четверг ему исполнилось бы 65 лет.

После учебы в консерватории, уже с 1973 года он начал выступать в ансамбле "Верасы" и снискал всесоюзную славу, став одним из самых известных в других советских странах исполнителем из Беларуси.

Исполненные Тихановичем и его будущей супругой песни "Завируха", "Малиновка", "Я у бабушки живу" были известны жителям всего Советского союза, а слушали их с удовольствием на концертах люди и спустя два десятка лет после развала СССР.

После ухода из "Верасов" Тиханович занимался сольной карьерой и работал продюсером. Среди артистов, которым он помог "пробиться" на сцену — Александр Солодуха и группа "Ляпис Трубецкой". Несколько лет артист возглавлял белорусский отбор на конкурс песни "Евровидение" — "Еврофест", и именно при нем был выбран представителем страны Дима Колдун, занявший в итоге шестое место на конкурсе — самое высокое в истории участия Беларуси.

Незадолго до своей смерти Тиханович дал интервью радио Sputnik — артист был свеж и полон сил >>

Народного артиста не стало в ночь с 27 на 28 января в Минске, причиной смерти стала тяжелая болезнь, которую Тиханович старался скрыть от поклонников. Проститься с легендой белорусской музыки захотели тысячи людей, они провожали его в последний путь овациями под знаменитую "Малиновку" >>

 
Теги: Минск
 
 
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Легенды белорусской эстрады не стало в конце января, а прощаться с Тихановичем тогда пришли тысячи людей.

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