Александру Тихановичу исполнилось бы в четверг 65 лет

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Народному артисту Беларуси и экс-солисту ансамбля "Верасы" Александру Тихановичу 13 июля исполнилось бы 65 лет.



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Александр Тиханович — один из солистов легендарного ансамбля "Верасы", соучредитель Театра песни и собственного продюсерского центра. Последние годы он выступал в дуэте с супругой Ядвигой Поплавской и активно помогал молодым артистам пробиваться на сцену.

Артист родился в столице БССР 13 июля 1952 года, то есть в этот четверг ему исполнилось бы 65 лет.

После учебы в консерватории, уже с 1973 года он начал выступать в ансамбле "Верасы" и снискал всесоюзную славу, став одним из самых известных в других советских странах исполнителем из Беларуси.

Исполненные Тихановичем и его будущей супругой песни "Завируха", "Малиновка", "Я у бабушки живу" были известны жителям всего Советского союза, а слушали их с удовольствием на концертах люди и спустя два десятка лет после развала СССР.

После ухода из "Верасов" Тиханович занимался сольной карьерой и работал продюсером. Среди артистов, которым он помог "пробиться" на сцену — Александр Солодуха и группа "Ляпис Трубецкой". Несколько лет артист возглавлял белорусский отбор на конкурс песни "Евровидение" — "Еврофест", и именно при нем был выбран представителем страны Дима Колдун, занявший в итоге шестое место на конкурсе — самое высокое в истории участия Беларуси.

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