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Тонущую у пляжа во Флориде семью спасли с помощью живой цепи

12.07.2017 17:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Десятки отдыхающих на одном из пляжей Флориды выстроились в живую цепь, чтобы спасти тонущую семью. Видео этой необычной спасательной операции появилось на канале YouTube Inside Edition.

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Как уточняется в комментарии к ролику, двух мальчиков, купавшихся у берега в районе города Панама-Сити, стало уносить сильным течением. Их мать и бабушка, которые бросились на помощь, также не смогли справиться с потоком воды. Чтобы спасти их, около 80 человек взялись за руки и выстроились в цепь. У них получилось добраться до пострадавших и вытянуть их на сушу.

Как уточняет lenta.ru со ссылкой на телеканал WJHG, операция по спасению длилась более часа. Бабушка мальчиков из-за перенесенного стресса пережила сердечный приступ и была госпитализирована. Остальные члены семьи не пострадали.

 
 
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Десятки отдыхающих на одном из пляжей Флориды выстроились в живую цепь, чтобы спасти тонущую семью. Видео этой необычной спасательной операции появилось на канале...

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