Тонущую у пляжа во Флориде семью спасли с помощью живой цепи

Десятки отдыхающих на одном из пляжей Флориды выстроились в живую цепь, чтобы спасти тонущую семью. Видео этой необычной спасательной операции появилось на канале YouTube Inside Edition.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Как уточняется в комментарии к ролику, двух мальчиков, купавшихся у берега в районе города Панама-Сити, стало уносить сильным течением. Их мать и бабушка, которые бросились на помощь, также не смогли справиться с потоком воды. Чтобы спасти их, около 80 человек взялись за руки и выстроились в цепь. У них получилось добраться до пострадавших и вытянуть их на сушу.

Как уточняет lenta.ru со ссылкой на телеканал WJHG, операция по спасению длилась более часа. Бабушка мальчиков из-за перенесенного стресса пережила сердечный приступ и была госпитализирована. Остальные члены семьи не пострадали.