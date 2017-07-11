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Тонущую у пляжа во Флориде семью спасли с помощью живой цепи
12.07.2017 17:00 — Новости Культуры | Tut.by
Десятки отдыхающих на одном из пляжей Флориды выстроились в живую цепь, чтобы спасти тонущую семью. Видео этой необычной спасательной операции появилось на канале
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Десятки отдыхающих на одном из пляжей Флориды выстроились в живую цепь, чтобы спасти тонущую семью. Видео этой необычной спасательной операции появилось на канале...
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