22 года назад, в августе 1995 года в Москве должна был проходить телевизионная интеллектуальная игра «Брейн ринг». У белорусской команды, которая прошла предварительный отбор, не было денег, чтобы добраться до столицы России. Но знатоков выручил молодой президент Беларуси Александр Лукашенко. Историей об этой помощи поделился в группе « Что? Где? Когда? — Беларусь » в «Фейбсбуке» участник поездки Евгений Зайцев.



Фото: социальные сети

Как вспоминает Зайцев, в 1995 году съемки в Москве должны были длится 12 дней.

— В те времена такая поездка стоила очень больших денег. В 1995 году я, как преподаватель высшего учебного заведения, получал 22 доллара в месяц, а по смете нам нужно было (до сих пор помню!) 1692 доллара. Это были совершенно неподъемные деньги! У нас была предварительная договоренность с одним из спонсоров, но где-то за полтора месяца до поездки она сорвалась.

Команда из шести человек, которые развивали по всей Беларуси движение «Что? Где? Когда?» (Леонид Климович, Сергей Капустников, Наталья Шишова, Людмила Богданова, Сергей Кашуба и сам Зайцев), осталась ни с чем.

— В Минск приехал Леонид Климович, и мы попытались найти другого спонсора, сделали какой-то пресс-релиз, пошли по газетам, в результате чего появилось несколько публикаций (помню, в «Знамя юности», мы с Леней сидели с шапкой, денег просили). Где-то за десять дней до нашей поездки в программе «Панорама» возникла проблема с сюжетами. Глаза одной из работавших там девочек-стажеров уперлись в эту газету, и она позвонила журналисту, который дал мой номер телефона. Девочка набрала меня и спросила: «А не хотели бы Вы по этому поводу что-нибудь рассказать на камеру?». Мы поехали в Зимний сад Дворца молодежи, стали там в осушенном бассейне и сняли материал. (…). В итоге в «Панораме» вышел с сюжет про сложившуюся ситуацию, с указанием моего домашнего номера телефона (подписан я был как «Евгений Зайцев», это важно).

По словам Зайцева, ему позвонили пять человек.

— В первом меня проклинали: «Всякой ерундой маетесь, а людям есть нечего». Во втором случае какая-то сердобольная женщина говорила: «Что ж так поздно? Мы б вам на заводе по рублику собрали, на такое дело не жалко». Третьей позвонила барышня лет пятнадцати, которая в этот момент, видимо, ждала кого-нибудь, ее взгляд упал на меня на экране (…). Следующим позвонил директор негосударственной гимназии (я потом пять лет в этой гимназии работал с интеллектуально одаренными детьми).

Судьбу команды решил пятый звонок.

— «Добрый день. Евгений Валерьевич?» — «Да» — «Служба охраны президента. Александр Григорьевич посмотрел репортаж, скажите, в какой сумме Вы нуждаетесь?». Я был абсолютно уверен, что меня разыгрывают, но сумму назвал. «Понятно. Будьте, пожалуйста, завтра в девять утра перед вторым подъездом Администрации президента». На следующий день я был в кабинете у главы государства, много ему что-то рассказывал, видимо, все это было достаточно наивно. Но в итоге спонсором нашей поездки на «Брэйн Ринг» в 1995 году стало Управление делами Администрации Президента Республики Беларусь.

Как вспоминает Зайцев, билетов в Москву уже не было, но для знатоков прицепили отдельный вагон. Все 12 дней команда жила в люксах гостиницы посольства Беларуси. На съемки их каждый день привозил посольский транспорт, а в первый же день после приезда состоялась встреча с послом.

«В качестве постскриптума можно сказать, что команда Беларуси удачно дебютировала в «Брэйн Ринге», — добавляет Зайцев в качестве подтверждения своим словам предлагает посмотреть запись одной из игр 1995 года.

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