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Денег нет, Лепса не слушаю – что делать на "Славянском базаре"?

12.07.2017 20:00 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Главное культурное действо страны — "Славянский базар" — ассоциируется с музыкой и приезжими звездами. Однако вкусы людей не едины, далеко не все, особенно молодежь, в восторге от композиций Стаса Михайлова, Наташи Королевой или Григория Лепса. Да и 50 рублей за билет не каждый сможет выложить.

Денег нет, Лепса не слушаю – что делать на "Славянском базаре"?
© Фото: Сергея Серебро / БелаПАН
Лепс выступил на "Славянском базаре" и даже снял темные очки

Фэст уличного искусства "На семи ветрах"

С 14 по 16 июля на Пушкинской площади пройдут уличные спектакли российского театра "Странствующие куклы господина Пэжо", белорусского театра "Лялька", а также других артистов: кукольников, рок-музыкантов, живых статуй. В рамках фэста состоится фаер-шоу участников из Львова, выступление юного саксофониста из Минска и различные костюмированные представления. Зрелище придется по душе не только детям, но и взрослым. Хорошая альтернатива Cirque du Soleil. Лишь бы погода не подкачала.

Фестиваль косплееров

15 июля в Витебске состоится фестиваль индустрии развлечений RudyСon. В программе — дефиле косплееров, конкурсы среди гостей, тематические лекции. Среди воссозданных образов будут Харли Квинн, Джокер, Саруман из "Властелина колец", герои "Гарри Поттера" и другие. Билеты на фестиваль стоят 6 рублей (8 рублей — при покупке в день фестиваля). Место проведения — арт-пространство Vzap на улице Октябрьской, 2.

Спектакли "Кукольного квартала"

Витебск славится местным кукольным театром "Лялька", а в рамках "Славянского базара" развлекать горожан и гостей будет не только он. Постановки театралов из России, Украины, Швеции будут проходить с 12 по 17 июля. Стоимость спектаклей — всего 8 рублей.

"Город мастеров" и "FEST-пикник"

Во время "Славянского базара" гости Витебска смогут почувствовать атмосферу европейского города, проходя мимо сувенирных лавок, стендов с поделками народных умельцев и художников. Традиционный "Город мастеров" — это возможность прогуляться по пешеходным улочкам, посмотреть на красивые произведения из дерева, метала или кожи и как минимум прикупить себе магнит на память.

Денег нет, Лепса не слушаю – что делать на "Славянском базаре"?
© Sputnik / Виктор Толочко
Уличный актер в Витебске

Любители вкусно покушать в этом году могут заглянуть на "FEST-пикник" и оценить белорусские, российские и литовские блюда. Проходить он будет все дни "Славянки" в парке Фрунзе, разумеется, под музыку.

Выставка к 130-летию Шагала

Буквально на днях, 7 июля, Витебск отметил 130 лет со дня рождения Марка Шагала. Мероприятий, посвященных этому событию, в городе по сравнению со "Славянским базаром" практически нет. Однако кому интересно искусство другого толка, могут заглянуть в Арт-центр Шагала. Здесь проходит выставка "130 лет — 130 шедевров. Ретроспектива творчества Марка Шагала из собрания музея". Большая экспозиция будет работать все лето, здесь покажут некоторые живописные работы, иллюстрации к книгам, в том числе к "Мертвым душам" Гоголя. А если гости Витебска прогуляются по улицам Покровская и Шагала, то увидят заборы, расписанные стихами и цитатами Шагала.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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