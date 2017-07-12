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Умерла исполнительница песен "Черный кот" и "Пусть всегда будет солнце" Тамара Миансарова
13.07.2017 07:45 — Новости Культуры | Tut.by
В Москве умерла певица Тамара Миансарова, известная как исполнительница популярных хитов «Черный кот» и «Пусть всегда будет солнце».
О смерти Миансаровой в своем Instagram
Смерть певицы в интервью телеканалу РЕН ТВ
Тамара Миансарова родилась в марте 1931 года в городе Зиновьевск Украинской ССР (позже Кировоград, ныне Кропивницкий). После окончания Московской консерватории работала на эстраде. В 1963 году она стала лауреатом фестиваля в польском Сопоте с песней «Пусть всегда будет солнце». Спустя год она спела один из самых популярных советских хитов — песню «Черный кот» на стихи Михаила Танича.
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Начиная с 1980-х годов, Миансарова учила вокалу студентов ГИТИСа.
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Миансарова ушла из жизни на 88-м году жизни после продолжительной болезни. Она скончалась в одной из столичных больниц.
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