В Москве умерла певица Тамара Миансарова, известная как исполнительница популярных хитов «Черный кот» и «Пусть всегда будет солнце».



Тамара Миансарова. Фото: miansarova.narod.ru

О смерти Миансаровой в своем Instagram сообщила актриса Алика Смехова. «Сегодня, 12 июля, поздно вечером умерла Тамара Миансарова - советская и российская эстрадная певица, профессор РАТИ… мой педагог по вокалу в пору учебы в ГИТИСе».

Смерть певицы в интервью телеканалу РЕН ТВ подтвердил и друг ее семьи Иван Цыбин. По его словам, Миансарова ушла из жизни на 88-м году жизни после продолжительной болезни. Она скончалась в одной из столичных больниц.

Тамара Миансарова родилась в марте 1931 года в городе Зиновьевск Украинской ССР (позже Кировоград, ныне Кропивницкий). После окончания Московской консерватории работала на эстраде. В 1963 году она стала лауреатом фестиваля в польском Сопоте с песней «Пусть всегда будет солнце». Спустя год она спела один из самых популярных советских хитов — песню «Черный кот» на стихи Михаила Танича.

Видео: Youtube

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Начиная с 1980-х годов, Миансарова учила вокалу студентов ГИТИСа.