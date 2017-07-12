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Впервые в Пинске отметят день Грюнвальдской битвы
13.07.2017 09:23 — Новости Культуры | Tut.by
Энтузиасты-историки проведут в Пинске тематическую встречу, посвященную Грюнвальдской битве,
Встреча пройдет 16 июля в антикафе «Time Relax».
Во время мероприятия эксперты расскажут о значимости Грюнвальда для современности, продемонстрируют доспехи и вооружение той эпохи. Кроме того запланировано выступление музыкантов, которые сыграют средневековую музыку.
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Во время мероприятия покажут рыцарские доспехи и исполнят средневековую музыку.
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