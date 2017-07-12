Остромечевская библиотека: из прошлого в будущее

Более ста десяти лет обслуживает своих читателей Остромечевская сельская библиотека имени Ф.Ф. Павленкова.

Ее история началась осенью 1905 года. Предпосылкой появления стала обширная кампания, проводившаяся в Российской империи по завещанию Флорентия Федоровича Павленкова. Суть ее состояла в том, чтобы открыть на всей огромной территории около двух тысяч читален.

Судьба самого Флорентия Федоровича была тяжелой. Он рано увлекся прогрессивными идеями просвещения простого народа, принимал участие в издательской деятельности. Однако реакция властей на это была негативной: Павленкова сначала отправляют в Петропавловскую крепость, а затем ссылают в Сибирь. Но он не сдается и по возвращении из ссылки принимается вновь за работу. Павленков смог сделать практически невозможное – книга стала доступна простым людям. Например, томик стихов Пушкина или Лермонтова стоил всего 1 рубль. Это значит, что его мог купить и простой рабочий. Всего же Флорентий Федорович за свою жизнь издал более 750 наименований книг тиражом около 4 миллионов экземпляров. Продолжал службу на нелегком посту народного просветителя Павленков и после смерти: все накопленное им состояние и доходы от продажи книг шли на организацию изб-читален. Механизм открытия «павленковской библиотеки» был прост — нужно было получить разрешение губернатора и иметь на 50 рублей книг либо просто эти деньги. В данном случае душеприказчик Флорентия Федоровича — Валентин Яковенко высылал книг еще на 50 рублей.

Инициатива открытия в Остромечево библиотеки принадлежит братьям Сергею и Николаю Романским – сыновьям местного священника, а также их брестским товарищам Сергею Босякову и Евгению Жуковичу. Они смогли выполнить условия Павленковского фонда, и в 1905 году в здании школы была открыта библиотека. Ее наблюдателем стал местный учитель Антон Зенкевич. В одном из номеров газеты «Наша Нива», датированной 1907 годом, мы читаем о том, что фонд насчитывал 1039 книг, и пользовались им 220 крестьян, что само по себе говорит о значимости библиотеки для просвещения крестьян Северо-Западного края.

В годы Первой русской революции библиотека, предположительно, участвовала в распространении нелегальной литературы. Косвенно это подтверждают воспоминания Антона Зенкевича, который говорит об изъятии из нее всех мало-мальски подозрительных книг. Сам Антон Зенкевич покинул Остромечево в 1912 году, но связь со своими коллегами и школьниками поддерживал всю жизнь. В 1955 году он получил Почетную грамоту Верховного Совета БССР за свою просветительскую работу.

За период с 1915 по 1946 годы о работе библиотеки никаких сведений не сохранилось. Существовала ли она в то время, неизвестно. В первый послевоенный год библиотека было восстановлена. С этих пор она находится под покровительством райисполкома и районного Совета депутатов. В 1951 году библиотека переехала в новое комфортное помещение, в советскую эпоху пережила настоящий расцвет – чтение было массовым увлечением всех слоев общества.

С 1996 года начался новый период в жизни Остромечевской сельской библиотеки – она расположилась в отстроенном Доме культуры, где находится и поныне.

Большинство сохранившихся павленковских библиотек входят в Клуб ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек». В 2014 году его президент Наталья Ярославцева посетила Остромечево. Она привезла в дар прибужцам редкие издания старых книг, профессиональные российские журналы и документальный фильм «Остров Павленкова». По сути, именно этот визит и дал толчок к сотрудничеству: уже в 2015 году российскому библиотечному сообществу стало известно, что в Остромечево сохранилась еще одна частичка наследия знаменитого русского просветителя. Вскоре на здании сельской библиотеки была открыта памятная доска Флорентию Павленкову.

Сегодня Остромечевская сельская библиотека – это современное учреждение культуры высокого класса. Ее фонд насчитывает 12 тысяч книг. Количество постоянных читателей библиотеки достигает более 700 человек, 280 из них — дети.

«Каждый читатель может найти у нас что-то свое: одни читают исключительно периодику, других привлекает классика, третьи берут современную литературу, — рассказывает заведующая библиотекой Тамара Лащевская. — Периодическая печать особенно интересна местному читателю, ведь всем хочется знать о событиях в районе, области, республике и мире. Поэтому мы выписываем 36 наименований периодических изданий. Особой популярностью пользуются журналы «Планета» и «Сад». Из газет чаще всего в руках у посетителей можно увидеть СБ, АиФ и «Зарю над Бугом». Дети больше всего тянутся к таким изданиям, как «Каламбур» и «Один дома». Библиотека компьютеризирована – в ней есть доступ в интернет, имеется собственный сайт, а также предоставляются услуги ксерокопирования, распечатки с флеш-карт».

Остромечевская библиотека, как и 112 лет назад, продолжает нести в народ разумное, доброе, вечное. Как и прежде, она радует читателей новинками книгоиздательств и проверенной классикой, не отставая, впрочем, и от стремительно несущихся вперед технологий XXI века.

Антон ПОПОВ