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Как замерзают мыльные пузыри
13.07.2017 10:45 — Новости Культуры | Tut.by
За окном устанавливается все более жаркая погода, и некоторые европейцы уже начинают мечтать о холоде. Польский фотограф
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За окном устанавливается все более жаркая погода, и некоторые белорусы уже начинают мечтать о холоде. Польский фотограф Павел Залуска решил продемонстрировать,...
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