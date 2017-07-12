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Как замерзают мыльные пузыри

13.07.2017 10:45 — Новости Культуры | Tut.by  
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За окном устанавливается все более жаркая погода, и некоторые европейцы уже начинают мечтать о холоде. Польский фотограф Павел Залуска решил продемонстрировать, что происходит с мыльными пузырями на 15-градусном морозе. На видео обратила внимание «Наша ніва».

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За окном устанавливается все более жаркая погода, и некоторые белорусы уже начинают мечтать о холоде. Польский фотограф Павел Залуска решил продемонстрировать,...

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