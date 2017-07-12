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"Черный кот", "Летка Енка" и другие – 8 лучших песен Миансаровой

13.07.2017 11:26 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Любимые песни нескольких поколений советских людей — "Черный кот", "Летка Енка", "Топ-топ, топает малыш", "Рыжик", "Я не красавица" — исполняла Тамара Миансарова.

Певица скончалась 12 июля в Москве на 87-м году жизни.

Sputnik предлагает вспомнить ее самые известные песни и посмотреть архивные видеозаписи.

 
 
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Эти песни звучали в кино и с телеэкранов, под них плясали на танцевальных площадках и исполняли на застольях.

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