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"Черный кот", "Летка Енка" и другие – 8 лучших песен Миансаровой
13.07.2017 11:26 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Любимые песни нескольких поколений советских людей — "Черный кот", "Летка Енка", "Топ-топ, топает малыш", "Рыжик", "Я не красавица" — исполняла Тамара Миансарова.
Певица
Sputnik предлагает вспомнить ее самые известные песни и посмотреть архивные видеозаписи.
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Эти песни звучали в кино и с телеэкранов, под них плясали на танцевальных площадках и исполняли на застольях.
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