Крылатые дети неба. Лучшие фотографии Audubon Photography Awards 2017

Национальное Одюбоновское общество США объявило имена победителей ежегодного конкурса Audubon Photography Awards 2017. Лучшие работы были отобраны из более 5 тысяч снимков птиц в их естественной среде обитания. В список лучших фотографий попали 100 снимков , из которых семь удостоились наград в различных номинациях. 20 потрясающих снимков птиц — в фотогалерее TUT.BY.



Атлантический тупик на острове Гримсей, Исландия. Обычно эти птицы питаются рыбой, но этот тупик держит в клюве медузу. Фото: Ann Pacheco / Audubon Photography Awards



Бородатая неясыть в Национальном парке Гранд-Титон в Вайоминге, США. Фото: Steve Mattheis / Audubon Photography Awards



Ошейниковая чернеть, маленькая птица из семейства утиных, выныривает из реки Верде в Аризоне, США. Фото: Chris Hartzell / Audubon Photography Awards



Белый гусь, Сокорро, Нью-Мексико, США. Фото: Danny Hancock / Audubon Photography Awards



Воробьиный сыч-гном в лесах Британской Колумбии, Канада. Фото: Mary Madden / Audubon Photography Awards



Субантарктический пингвин, или как его еще называют, папуанский пингвин вместе с птенцом в Браун-Блафф на полуострове Табарин в Антарктике. Фото: Deborah Albert / Audubon Photography Awards



Стая красноплечих черных трупиалов во время зимней миграции в Нью-Мексико, США. Фото: Nathan Rolls / Audubon Photography Awards



Ворон в Национальном парке Йеллоустоун, США. Фото: Sue Dougherty / Audubon Photography Awards



Птенец желтоного зуйка на остров Плам у северо-восточного побережья США в штате Массачусетс. Фото: William Page Pully / Audubon Photography Awards



Момент спаривания сапсанов в Калифорнии, США. Фото: Glenn Conlan / Audubon Photography Awards



Пара западноамериканских поганок на озере Ходжес в Клифорнии, США. Такое неблагозвучное название этот отряд водоплавающих птиц получил из-за от отвратительного вкуса их мяса, которое имеет неприятный запах рыбы. Фото: Andrew Lee / Audubon Photography Awa



Схватка белоголовых орланов за рыбу возле реки в долине Скагиат в штате Вашингтон, США. Каждый год тысячи этих птиц собираются возле рек на северо-западном побережье Тихого океана в поисках своей любимой еды — лосося, который плывет вверх по течению на нерест. Фото: Aaron Baggenstos / Audubon Photography Awards



Американский кулик-сорока вернулся к птенцу с маленьким крабом. Штат Нью-Йорк, США. Фото: Warren Hatch Andrew Lee / Audubon Photography Awards



Бородатая неясыть в Национальном парке Йеллоустоун, США. Фото: Stacy Hoffman / Audubon Photography Awards



Баклан Брандта в заповеднике Пойн-Лобос в Калифорнии, США. Фото: Joe Galkowski / Audubon Photography Awards



Скопа летит с морскими водорослями к гнезду у устья реки Сан-Диего в Калифорнии, США. Ее хищных птенцов, кажется, удивляет такой выбор матери — но водоросли не для пропитания, а для ремонта гнезда. Фото: Ly Dang / Audubon Photography Awards



Обыкновенный гракл из семейства трупиаловых весьма дерзко смотрит на фотографа в небольшом парке в Мэриленде, США. Фото: Brian Kushner / Audubon Photography Awards