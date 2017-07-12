Крылатые дети неба. Лучшие фотографии Audubon Photography Awards 2017
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Национальное Одюбоновское общество США объявило имена победителей ежегодного конкурса Audubon Photography Awards 2017. Лучшие работы были отобраны из более 5 тысяч снимков птиц в их естественной среде обитания. В список лучших фотографий попали , из которых 100 снимков удостоились наград в различных номинациях. 20 потрясающих снимков птиц — в фотогалерее TUT.BY. семь Атлантический тупик на острове Гримсей, Исландия. Обычно эти птицы питаются рыбой, но этот тупик держит в клюве медузу. Фото: Ann Pacheco / Audubon Photography Awards Бородатая неясыть в Национальном парке Гранд-Титон в Вайоминге, США. Фото: Steve Mattheis / Audubon Photography Awards Ошейниковая чернеть, маленькая птица из семейства утиных, выныривает из реки Верде в Аризоне, США. Фото: Chris Hartzell / Audubon Photography Awards Белый гусь, Сокорро, Нью-Мексико, США. Фото: Danny Hancock / Audubon Photography Awards Воробьиный сыч-гном в лесах Британской Колумбии, Канада. Фото: Mary Madden / Audubon Photography Awards Субантарктический пингвин, или как его еще называют, папуанский пингвин вместе с птенцом в Браун-Блафф на полуострове Табарин в Антарктике. Фото: Deborah Albert / Audubon Photography Awards Стая красноплечих черных трупиалов во время зимней миграции в Нью-Мексико, США. Фото: Nathan Rolls / Audubon Photography Awards Ворон в Национальном парке Йеллоустоун, США. Фото: Sue Dougherty / Audubon Photography Awards Птенец желтоного зуйка на остров Плам у северо-восточного побережья США в штате Массачусетс. Фото: William Page Pully / Audubon Photography Awards Момент спаривания сапсанов в Калифорнии, США. Фото: Glenn Conlan / Audubon Photography Awards Пара западноамериканских поганок на озере Ходжес в Клифорнии, США. Такое неблагозвучное название этот отряд водоплавающих птиц получил из-за от отвратительного вкуса их мяса, которое имеет неприятный запах рыбы. Фото: Andrew Lee / Audubon Photography Awa Схватка белоголовых орланов за рыбу возле реки в долине Скагиат в штате Вашингтон, США. Каждый год тысячи этих птиц собираются возле рек на северо-западном побережье Тихого океана в поисках своей любимой еды — лосося, который плывет вверх по течению на нерест. Фото: Aaron Baggenstos / Audubon Photography Awards Американский кулик-сорока вернулся к птенцу с маленьким крабом. Штат Нью-Йорк, США. Фото: Warren Hatch Andrew Lee / Audubon Photography Awards Бородатая неясыть в Национальном парке Йеллоустоун, США. Фото: Stacy Hoffman / Audubon Photography Awards Баклан Брандта в заповеднике Пойн-Лобос в Калифорнии, США. Фото: Joe Galkowski / Audubon Photography Awards Скопа летит с морскими водорослями к гнезду у устья реки Сан-Диего в Калифорнии, США. Ее хищных птенцов, кажется, удивляет такой выбор матери — но водоросли не для пропитания, а для ремонта гнезда. Фото: Ly Dang / Audubon Photography Awards
Обыкновенный гракл из семейства трупиаловых весьма дерзко смотрит на фотографа в небольшом парке в Мэриленде, США. Фото: Brian Kushner / Audubon Photography Awards
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Национальное Одюбоновское общество США объявило имена победителей ежегодного конкурса Audubon Photography Awards 2017. Лучшие работы были отобраны из более 5 тысяч снимков птиц...
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