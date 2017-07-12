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От Иглесиаса-младшего до Лепса: кого пригласили на открытие "Базара"
13.07.2017 12:02 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл — Sputnik. Официальный старт XXVI Международного фестиваля искусств "Славянский базар" будет дан в четверг в Витебске. Перед собравшимися традиционно выступит президент Беларуси Александр Лукашенко.
© Фото: Сергея Серебро / БелаПАН
На территории Летнего амфитеатра поднимут с флаги стран-участниц, которых в этом году 36. Кроме этого, будет поднят отдельный флаг самого фестиваля.
В этот же вечер пройдет и масштабный концерт с участием звезд мировой величины, некоторые приехали в Беларусь впервые.
Сын за отца
Пожалуй, одним из самых ожидаемых гостей на "Базаре" будет сын известного певца Хулио Иглесиаса и младший брат Энрике Иглесиаса — Хулио Иглесиас-младший. Молодой человек впервые выступает в Беларуси.
Из сообщений в прессе известно, что он наследник не только громкой фамилии, но и состояния в 300 миллиардов долларов. В свое время принимал участие в испанской версии телешоу "Танцы со звездами", исполнил главную роль в драматическом фильме The Music of You. Некоторое время выступал в группе группе Latin Lovers и даже выпустил одноименный альбом. А в 2015 году вышел на одну сцену с отцом.
Русскоязычной публике Хулио запомнился своим выступлением на фестивале "Новая волна" в 2008 году. Вместе с Игорем Николаевым исполнил на английском языке песню "Пять причин", чем заслужил положительные отзывы публики. Говорили, что у него очень приятный тембр.
Во весь голос
Среди приглашенных гостей — победитель четвертого сезона проекта "Голос", иеромонах Фотий.
© Sputnik Евгений Одиноков
Праздничный концерт в честь пятилетия шоу "Голос"
Насельник Пафнутьево-Боровского монастыря продолжает давать концерты. Собранные средства отдает на восстановление и строительные работы в храмах, которым требуется помощь.
В Витебске иеромонах выступит не только на открытии фестиваля. В этот же день накануне у него пройдет сольный концерт в областной филармонии.
Для леди в красном
Организаторы фестиваля в этом году преподнесут подарок любителям романтической музыки. На открытии "Базара" выступит ирландский рок-музыкант и композитор Крис де Бург, ставший известным благодаря песне The Lady in Red.
Композиции де Бурга звучали в фильмах "Артур 2", "Американский психопат" и "Вышибалы". Главный романтик ХХ века уже приезжал в Минск в 2011 году.
Также на открытии фестиваля выступят Григорий Лепс, Тамара Гвердцители, Стас Пьеха, Ядвига Поплавская, NaviВand и другие известные артисты.
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Официальное открытие фестиваля "Славянский базар" в Витебске состоится в четверг.
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