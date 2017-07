МИНСК, 13 июл — Sputnik. Официальный старт XXVI Международного фестиваля искусств "Славянский базар" будет дан в четверг в Витебске. Перед собравшимися традиционно выступит президент Беларуси Александр Лукашенко.



© Фото: Сергея Серебро / БелаПАН Лепс выступил на "Славянском базаре" и даже снял темные очки

На территории Летнего амфитеатра поднимут с флаги стран-участниц, которых в этом году 36. Кроме этого, будет поднят отдельный флаг самого фестиваля.

В этот же вечер пройдет и масштабный концерт с участием звезд мировой величины, некоторые приехали в Беларусь впервые.

Сын за отца

Пожалуй, одним из самых ожидаемых гостей на "Базаре" будет сын известного певца Хулио Иглесиаса и младший брат Энрике Иглесиаса — Хулио Иглесиас-младший. Молодой человек впервые выступает в Беларуси.

Из сообщений в прессе известно, что он наследник не только громкой фамилии, но и состояния в 300 миллиардов долларов. В свое время принимал участие в испанской версии телешоу "Танцы со звездами", исполнил главную роль в драматическом фильме The Music of You. Некоторое время выступал в группе группе Latin Lovers и даже выпустил одноименный альбом. А в 2015 году вышел на одну сцену с отцом.

Русскоязычной публике Хулио запомнился своим выступлением на фестивале "Новая волна" в 2008 году. Вместе с Игорем Николаевым исполнил на английском языке песню "Пять причин", чем заслужил положительные отзывы публики. Говорили, что у него очень приятный тембр.

Во весь голос

Среди приглашенных гостей — победитель четвертого сезона проекта "Голос", иеромонах Фотий.



© Sputnik Евгений Одиноков Праздничный концерт в честь пятилетия шоу "Голос"

Насельник Пафнутьево-Боровского монастыря продолжает давать концерты. Собранные средства отдает на восстановление и строительные работы в храмах, которым требуется помощь.

В Витебске иеромонах выступит не только на открытии фестиваля. В этот же день накануне у него пройдет сольный концерт в областной филармонии.

Для леди в красном

Организаторы фестиваля в этом году преподнесут подарок любителям романтической музыки. На открытии "Базара" выступит ирландский рок-музыкант и композитор Крис де Бург, ставший известным благодаря песне The Lady in Red.

Композиции де Бурга звучали в фильмах "Артур 2", "Американский психопат" и "Вышибалы". Главный романтик ХХ века уже приезжал в Минск в 2011 году.

Также на открытии фестиваля выступят Григорий Лепс, Тамара Гвердцители, Стас Пьеха, Ядвига Поплавская, NaviВand и другие известные артисты.