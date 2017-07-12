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Не самый серьезный самоучитель: как угадать белорусского художника по его картине
13.07.2017 12:28 — Новости Культуры | Tut.by
Уроки МХК прогуляли, до музеев не дошли — культурное образование прошло мимо? Хотите разбираться в живописи, но ради новых знаний неохота отрываться от танчиков? Как с лету научиться узнавать полотна белоруских художников и их авторов, если хочется произвести впечатление, а времени на книги не осталось?
Если на картине изображены дворцы, усадьбы, храмы и развалины, причем изображены слегка в отдалении, как будто зритель только-только вышел из леса или из-за угла и остановился, пораженный величием архитектуры, — картину писал
Беларускую архитектуру изображал и польский художник
Если люди летают над покосившимися домиками, какой-нибудь персонаж кривоног, криволиц и разрисован в синий или зеленый цвет, а полотно в целом напоминает подводную съемку, — это Марк Шагал (1887−1985).
Когда на картине изображены лунные города, марсианские пустыни, сатурнианские закаты и высоколобые инопланетяне, то автор полотна наверняка
Вы видите бородатого еврея за работой — портного с иглой или утюгом, штукатура с мастерком, пекаря с хлебами, стекольщика, сапожника, толкователя Талмуда и прочих представителей почетных профессий, — значит
Видите портрет, полный разноцветных пятен, причем у героя кривое лицо и узловатые пальцы? Значит, портрет писал Хаим Сутин (1893−1943). И если вместо портрета — натюрморт с такими же кривыми селедками, то это тоже Сутин.
Если видите пейзаж и непременно с речкой, озером, заливным лугом или хотя бы большой лужей, а деревья все такие тонкие и изогнутые, как у Левитана, — то это
А если видите такие же левитановские чахлые деревца (причем листва выполнена широкими бесформенными мазками), но вместо рек и озер — частенько заснеженные холмы, а сам художник стоит как будто не на земле, а на табуретке или даже на стреловом подъемнике, — то это наверняка будет работа Виталия Цвирко (1913−1993).
Если на полотне вы видите натюрморт с цветами и фруктами, или портреты людей с идеальными прическами и ровнюсенькими проборами, или комбинацию таких портретов и натюрмортов, — то можете биться об заклад, что картину писал
Если на картине яркими красками изображены усадьбы среди деревьев или интерьеры с огромными окнами, то смело можно называть имя автора — это
Картина полна мрачных красок и темных тонов, которые изображают солдат, узников концлагерей, беженцев, трупы, женщин с грудными младенцами? Это работы Героя Беларуси
А если на картине, наоборот, все жизнерадостно и куча маленьких людишек, как у Брейгеля, разбросаны по всему полотну (да притом все персонажи носатые), — значит, картину написал мастер наивного искусства
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Уроки МХК прогуляли, до музеев не дошли - культурное образование прошло мимо? Хотите разбираться в живописи, но ради новых знаний неохота отрываться от танчиков?...
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