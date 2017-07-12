Не самый серьезный самоучитель: как угадать белорусского художника по его картине

Уроки МХК прогуляли, до музеев не дошли — культурное образование прошло мимо? Хотите разбираться в живописи, но ради новых знаний неохота отрываться от танчиков? Как с лету научиться узнавать полотна белоруских художников и их авторов, если хочется произвести впечатление, а времени на книги не осталось? The Village отобрал работы тринадцати авторов и подготовил краткий самоучитель. С его помощью вы не станете знатоком живописи, но по крайней мере профана в вас раскусят не сразу.

Если на картине изображены дворцы, усадьбы, храмы и развалины, причем изображены слегка в отдалении, как будто зритель только-только вышел из леса или из-за угла и остановился, пораженный величием архитектуры, — картину писал Наполеон Орда (1807−1883).



Мирский замок, 1880. Фото с сайта shkolazhizni.ru



Вид на Клеваньский замок, конец 19 ст. Наполеон Орда. Фото: Википедия

Беларускую архитектуру изображал и польский художник Юзеф Пешка (1767−1831), но у него замки-усадьбы-костелы зачастую показаны совсем издали.



Юзеф Пешка. Новогрудок. Начало 19 века. Фото: Википедия

Если люди летают над покосившимися домиками, какой-нибудь персонаж кривоног, криволиц и разрисован в синий или зеленый цвет, а полотно в целом напоминает подводную съемку, — это Марк Шагал (1887−1985).





Когда на картине изображены лунные города, марсианские пустыни, сатурнианские закаты и высоколобые инопланетяне, то автор полотна наверняка Язеп Дроздович (1888−1954). А еще он делал портреты деятелей беларуской истории, земные пейзажи аквамариновых тонов и черно-белые зарисовки памятников архитектуры.



«Вечер в марсианской пустыне», 1932. Изображение: media.catholic.by



Фото с сайта gorodglubokoe.com

Вы видите бородатого еврея за работой — портного с иглой или утюгом, штукатура с мастерком, пекаря с хлебами, стекольщика, сапожника, толкователя Талмуда и прочих представителей почетных профессий, — значит автор полотна , без сомнения, Юдель Пэн (1854−1937).



Фото: delaemvmeste.by



Фото: delaemvmeste.by

Видите портрет, полный разноцветных пятен, причем у героя кривое лицо и узловатые пальцы? Значит, портрет писал Хаим Сутин (1893−1943). И если вместо портрета — натюрморт с такими же кривыми селедками, то это тоже Сутин.



«Ева»





Если видите пейзаж и непременно с речкой, озером, заливным лугом или хотя бы большой лужей, а деревья все такие тонкие и изогнутые, как у Левитана, — то это Витольд Бялыницкий-Бируля (1872−1975).



Фото с сайта artsait.ru



Фото с сайта artmuseum.by

А если видите такие же левитановские чахлые деревца (причем листва выполнена широкими бесформенными мазками), но вместо рек и озер — частенько заснеженные холмы, а сам художник стоит как будто не на земле, а на табуретке или даже на стреловом подъемнике, — то это наверняка будет работа Виталия Цвирко (1913−1993).









Когда на холсте поле с во-о-от такенными огромными многоэтажными облаками и избушками рядом с покосившимися от ветра деревьями, — это Фердинанд Рущиц (1870−1936).



Фердинанд Рущиц, «Земля»



«Сарай и прясло для сена». Фото: из коллекции Белгазпромбанка

Если на полотне вы видите натюрморт с цветами и фруктами, или портреты людей с идеальными прическами и ровнюсенькими проборами, или комбинацию таких портретов и натюрмортов, — то можете биться об заклад, что картину писал Иван Хруцкий (1810−1885).









Если на картине яркими красками изображены усадьбы среди деревьев или интерьеры с огромными окнами, то смело можно называть имя автора — это Станислав Жуковский (1873−1944).



Станислав Жуковский, «Интерьер библиотеки в помещичьем доме», до 1944



Станислав Жуковский. «Мартовский вечер», 1904

Картина полна мрачных красок и темных тонов, которые изображают солдат, узников концлагерей, беженцев, трупы, женщин с грудными младенцами? Это работы Героя Беларуси Михаила Савицкого (1921−2010). Народный художник СССР сам пережил ужасы концлагерей.



Михаил Савицкий, «Партизанская Мадонна (Минская)», 1978

А если на картине, наоборот, все жизнерадостно и куча маленьких людишек, как у Брейгеля, разбросаны по всему полотну (да притом все персонажи носатые), — значит, картину написал мастер наивного искусства Валентин Губарев (родился в 1948-м). Он жив-здоров и радует нас своими выставками.



Иллюстрация: Delaemvmeste.by



Иллюстрация: Delaemvmeste.by