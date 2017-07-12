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Лукашенко и Додон откроют "Славянский базар в Витебске"

13.07.2017 14:07 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл – Sputnik. Президенты Беларуси и Молдовы Александр Лукашенко и Игорь Додон примут участие в церемонии открытия международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщили в пресс-службе главы государства.

Лукашенко и Додон откроют "Славянский базар в Витебске"
© Фото: Сергей Серебро / БелаПАН
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Вечером в четверг Лукашенко выступит на открытии форума с речью, а также вручит специальную награду "Через искусство – к миру и взаимопониманию". Додон будет в зрительном зале, наблюдать за происходящим на сцене вместе с иностранными гостями из разных стран мира. 

Днем в четверг президенты проведут в Витебске встречу, на которой обсудят различные аспекты развития белорусско-молдавского сотрудничества. В частности, речь пойдет о взаимодействии двух стран в торговле, экономике, политике и социальной сфере. Лидеры Беларуси и Молдовы также обсудят тематику взаимодействия в интеграционных форматах.

Додон 12-14 июля находится в Беларуси с рабочим визитом. Помимо переговоров с руководством страны его программа включает посещение крупных белорусских предприятий, встречи с представителями деловых кругов, молдавской диаспоры, посещение различных социокультурных объектов.

Накануне президент Молдовы рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik о своем видении белорусско-молдавских отношений и высказал позицию по ряду актуальных международных проблем. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Президент Беларуси выступит на открытии форума с речью и вручит специальную награду, молдавский лидер будет присутствовать на церемонии в качестве зрителя.

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