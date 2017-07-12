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Вышиванка, Суворовское училище и кадры свадьбы. Неизвестный фотоальбом Александра Тихоновича

13.07.2017 14:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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13 июля народному артисту Беларуси Александру Тихановичу исполнилось бы 65 лет. Он не дожил полгода до своего юбилея. Семь лет музыкант боролся с тяжелой болезнью. Не только родные и друзья, но и поклонники все еще не привыкли говорить о Тихановиче в прошедшем времени. Naviny.by вместе с Ядвигой Поплавской вспомнили не один «прекрасный миг» из жизни Александра Тихановича, полистав семейные фотоальбомы.


1956 г. Маленький Саша с отцом на параде. Архив Ядвиги Поплавской. Фото: naviny.by

Родился Александр Тиханович в Минске 13 июля 1952 года. Его отец Григорий Михайлович — офицер танковых войск, фронтовик. Мама Екатерина Игнатьевна — работник торговли. Семья по тем временам непростая, а жилье им было предоставлено в первом, как теперь говорят, элитном микрорайоне — Осмоловке. У маленького Саши была няня — Александра Викентьева, которую со временем в семье воспринимали как бабушку.


1957 г. Саша Тиханович с мамой и бабушкой. Архив Ядвиги Поплавской. Фото: naviny.by

Живя недалеко от Суворовского училища, Александр присматривался к… барабанщикам. И мечтал, как они, участвовать в парадах. В училище он поступил, а на старших курсах лихо играл на танцах по выходным дням. Правда, не на барабане, а на гитаре и контрабасе.


1969 г. Александр Тиханович (слева) с друзьями по Суворовскому училищу. Архив Ядвиги Поплавской. Фото: naviny.by

Александр Тиханович окончил Белгосконсерваторию, играл в разных минских коллективах. И мечтал попасть в «Верасы», потому что… Вот как об этом говорил сам Александр Григорьевич в одном из интервью: «Она выбежала из перехода, в серой заячьей шапочке. И было в этой девочке столько обаяния, чистоты и наивности! Я понял, что пропал! В то время мы работали в разных коллективах. И для того, чтобы быть рядом с ней, мне пришлось постараться сделать все возможное, чтобы попасть в ансамбль „Верасы“, в котором играла и пела Ядя».


1974 г. Конкурс артистов эстрады. Александр Тиханович — в третьем ряду справа, рядом — музыкальный руководитель ВИА «Верасы» Юрий Рымашевский, в первом ряду справа — Ядвига Поплавская. Архив Ядвиги Поплавской. Фото: naviny.by

— Саша выделялся своей откровенностью и целеустремленностью, очень красивыми добрыми глазами, отличным чувством юмора, был всегда веселым, романтичным и эмоциональным, а кроме того — талантливым музыкантом, — говорит Ядвига Поплавская.

В «Верасы» Александр пришел в 1973 году, а через год коллектив стал лауреатом пятого Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

— Саша в настоящей вышиванке, — говорит Ядвига. — Эти костюмы нам сшили специально для гастролей во Францию. Очень красивые были: лен, вышивка. У нас там даже хотели их купить…



Крепкий брак в артистической среде — нечастое явление. Стаж семейной жизни Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской — 40 лет. В их случае, наверное, даже не годы главное, а то, что их пара — это классические две половинки.


Ядвига и Александр при первой же возможности ездили на гастроли вместе с дочерью Настей. Тем более если это был курортный город.

С детства Настя видела не только аплодисменты, но и изнанку профессии. Она пошла по стопам родителей, и это тот случай, когда природа не отдыхает на ребенке.



«Славянский базар» в Витебске совпадает с днем рождения Александра Тихановича, и поздравить его приходили многие коллеги. В этом году 13 июля артисты отметят день рождения музыканта, исполнив песни из его репертуара.


 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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13 июля народному артисту Беларуси Александру Тихановичу исполнилось бы 65 лет. Он не дожил полгода до своего юбилея. Семь лет музыкант боролся с тяжелой болезнью. Не...

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