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В Витебске дали официальный старт "Славянскому базару"

13.07.2017 15:27 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Витебске в полдень 13 июля дали официальный старт мероприятиям «Славянского базара». Отсчет фестивального времени пошел с того момента, когда на площадке возле Летнего амфитеатра торжественно подняли флаг фестиваля.


Право поднять флаг предоставили победителям прошлогоднего взрослого и детского музыкальных конкурсов «Витебск» Алексею Гроссу (Беларусь) и Анастасии Гладилиной (Россия).

Фестивальный флаг возле амфитеатра поднимают во второй раз — эта традиция родилась в 2016-м. Символ находится на самом высоком флагштоке, рядом с 36-ю флагами стран, представители которых в этом году приехали на «Славянский базар». Впервые на фестивале участвуют артисты из Нигерии (Африка) и Эквадора (Южная Америка).



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Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».— Сегодня на «Славянском базаре» представлены участники почти со всех континентов мира. Это свидетельствует о его широком признании и роли в мировой культуре. На протяжении всей своей истории этот масштабный проект расширяет границы, обретает новые символы и традиции, — отметил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко.

Затем на площадке возле амфитеатра состоялось небольшое выступление около 400 барабанщиц и мажореток из Витебской области, России и Эстонии.



Директор фестиваля Александр Сидоренко сообщил журналистам, что на сегодняшний день в качестве участников фестиваля зарегистрировались 3,7 тысячи человек. «Но это не предел. Мы рассчитываем, что их будет более 5 тысяч. Потому что впереди много крупных проектов. Фестивальная программа с каждым годом становится все насыщенней», — отметил он.

«Славянский базар в Витебске» проходит уже в 26-й раз. Сегодня вечером в Летнем амфитеатре состоится торжественный концерт открытия форума. В программе — Григорий Лепс, Тамара Гвердцители, Зара, Слава, Жасмин, Нюша, Варвара, иеромонах Фотий, группа NaviBand, Ядвига Поплавская, Дмитрий Колдун, Тео, Ольга Рыжикова, Крис де Бург, Хулио Иглесиас младший и другие артисты. Завершится фестиваль 19 июля концертом группы «Сплин».

Неофициально «базар» идет уже три дня, с 10 июля. Всего за десять фестивальных дней на 17 творческих площадках в Витебске пройдет более 160 мероприятий. Основными событиями, вокруг которых сформирована программа, станут взрослый и детский конкурсы вокалистов.


 
Теги: Витебск
 
 
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Всего за десять фестивальных дней на 17 творческих площадках в Витебске пройдет более 160 мероприятий.

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