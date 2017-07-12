Мария Магильная, представляющая Беларусь на XV Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2017», стала обладательницей Гран-при.



Мария Магильная

Гала-концерт и церемония награждения лауреатов и дипломантов состоялись сегодня в концертном зале «Витебск». Как отметила председатель жюри певица Варвара, каждого из этих ребят уже можно назвать профессионалом своего дела, и у них впереди еще много побед. Она поблагодарила детей, их родителей, педагогов за проделанный колоссальный труд, а также похвалила отменную режиссуру всего праздника, задействованных артистов и танцоров.

Затем наступил самый волнительный момент — вручение наград. Впрочем, объявленная обладательница Гран-при пока довольствуется лишь поздравлениями и аплодисментами. Сам специальный приз Мария Магильная получит сегодня вечером на торжественном открытии «Славянского базара» в Летнем амфитеатре из рук президента Беларуси. Также девочка исполнит песню на одной сцене с известными артистами — это еще одна награда, помимо диплома обладателя Гран-при и 5 тысяч долларов.

Лауреатом первой премии (денежный приз 3 тысячи долларов) стал Эрик Мкртчян из Армении. Вторую премию и 2 тысячи долларов разделили Сесил из Болгарии и Ержан Максим из Казахстана, а третью премию и 1 тысячи долларов — россиянка Екатерина Кретова и македонка Мария Спасовска.

Традиционно вручили и специальные призы Парламентского собрания Союза Беларуси и России — их обладательницами стали конкурсантки из этих стран. Кроме того, спецпризы от жюри получили представители Македонии, Грузии, Молдовы, Армении, Кыргызстана, Израиля, США, Греции, Литвы.