В Толочине распахнул свои двери обновленный Свято-Покровский женский монастырь



Долго город ждал этот день. 29 июня Свято-Покровский женский монастырь радушно распахнул свои двери перед гостями. Прихожане, многочисленные паломники из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Кипра, Греции получили возможность побывать в стенах нашей обновленной святыни, ознакомиться с рядом новых объектов, возведенных на ее территории.

С восторгом и удивлением бродили они по красивым дорожкам монастыря, вьющимся среди цветочных клумб, альпийских горок, воздушных арок, увитых виноградной лозой, любовались фруктовым садом, часовнями, открытой и закрытой купальнями. Бассейны с освященной водой так и манили к себе в этот знойный, совсем нетипичный для нынешнего прохладного лета, погожий день.







А как празднично выглядел наш старинный храм на фоне этого рукотворного великолепия! Деревянные здания, построенные в стиле древнерусского зодчества, словно вернули его в давнюю молодость, когда торжественно и горделиво возвышался он над старым Толочином, даря людям духовное утешение в будни и праздники. А в суровые дни войн и опасностей — надежное убежище и оплот.

— Нет слов, — покачал головой митрополит Исайя, приехавший в наш монастырь с далекого Кипра. — Редко я видел что-то подобное. Важно, что за этой красотой и гармонией чувствуются глубокие корни православной веры, возрождаемой на белорусской земле.

А люди все подходили и подходили к монастырю. Ставили в храме свечи, молились, подавали записки, подходили к митрополиту за благословением, уютно устроившись в тени деревьев на лавочках, негромко беседовали.

— Вы создали в городе настоящий духовный центр, — с уважением отметил в беседе со мной журналист из Минска, снимавший происходящее на телекамеру. — Слышал я о вашем храме и ранее. Но подобное благолепие увидеть не ожидал. Благую весть о нем паломники быстро разнесут по многим странам Европы. Так что готовьтесь встречать гостей. Сами не заметите, как окажетесь в центре внимания. Да и городок ваш хорош. Тихий, уютный, ухоженный. Располагает к отдыху.

Имя канцлера Льва Сапеги в этот день тоже прозвучало не раз. С уважением произносили его гости и прихожане, осматривая достопримечательности монастыря. Что ни говори, но именно “его тщанием”, как говорят старинные грамоты, возведены эти древние стены. Может, и его бессмертная душа тоже присутствовала на торжествах? Прилетела из заоблачных плесов, незримо присела где-то на лавочку среди своих земляков, радуясь, что сумели они сохранить и приумножить его наследие…

После осмотра достопримечательностей монастыря священнослужители во главе с митрополитом Исайей провели в его храме краткое молитвословие. Потрясающие ощущения испытали присутствующие, когда в их исполнении грянул хор мужских голосов во славу Спасителя. Показалось, стены обители многократно умножили звуки святых псалмов, наполнив пространство вокруг возвышенным чувством.

Светлый день “открытых дверей” в монастырском дворе продолжался до вечера. Естественно, многие после службы устремились к купальням. Окунались в прохладную воду и стар, и млад, троекратно осенив себя крестным знамением. Да что там окунались. Многие, подбадривая друг друга, с удовольствием плавали под открытым небом, словно в спортивном бассейне.

А в часовенке у входа в монастырский двор люди наполняли освященной водой различные емкости. Отныне доступ к ней будет свободным для всех посетителей храма. Впрочем, как и к купальням.

Убедительная просьба в этой связи настоятельницы монастыря матушки Анфисы к посетителям только одна. Вода в бассейны подведена ключевая, проточная, следовательно, очень холодная. Окунаться, тем более плавать в ней, детям разрешается только под контролем родителей или взрослых.

Михаил КОРОЛЕВ.

Все новости

Другие статьи рубрики