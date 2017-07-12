Доступные цены плюс рассрочка создают в Толочине устойчивый спрос на услуги “Юранд-сервиса”



Вспомним, как еще совсем недавно мы настороженно относились к самому слову “бизнес”. Прошло время и убедились, как важны для государства и общества люди, умеющие организовать дело, которое приносит пользу всем без исключения. Поэтому то хорошее, что есть и может быть, надо смелее и активнее развивать, иметь уже тот уровень бизнеса, который решает проблемы, неизменно сопровождающие нас.

Сегодня ломаем голову, как создать больше рабочих мест, увеличить поступления в бюджет. А решение вопросов как раз и находится в плоскости развития предпринимательства, в умелом подходе к использованию положений Декрета №6, утвержденного Главой государства в 2012 году и предоставляющего налоговые, таможенные и финансовые льготы. Действенность претворения его в жизнь, а это создание новых организаций и производств, зависит от буквально повседневной работы местной власти с предпринимателями. От этого, по словам директора ООО “Юранд-сервис” Юрия Кравченко, зависело и лично его вхождение в предпринимательство.

Решение заняться им принял семь лет назад. В 2010 году зарегистрировался в районе индивидуальным предпринимателем по оказанию услуг в строительной сфере. Занимался отделкой квартир, прирастал в заказах, были и крупные из них.

До этого он работал в строительной организации в Минске, удовлетворял уровень заработной платы, но задумал открыть свое дело. Чтобы получить субсидию, зарегистрировался в Центре занятости населения, задекларировал свой статус безработного, представил бизнес-план под вид предпринимательской деятельности. Пройдя все этапы оформления регистрации, получил безвозмездную государственную субсидию.

— Это, — замечает Юрий Георгиевич, — несмотря не на такую уже и большую сумму, в эквиваленте на то время одна тысяча долларов США, и помогло решить многие вопросы. Этого уже было достаточно, чтобы купить необходимый инструмент, начать заниматься отделочными строительными работами…

Юрий считает, что пойти на данный шаг, стать ИП, ему помогло его высшее образование (закончил технологический университет в г. Минске по специальности инженер лесного хозяйства. — Прим. редакции). Кстати, это было одним из условий при регистрации. Требовалось знание основ бухгалтерского учета и экономики. Зарегистрирован был в Толочинском райисполкоме.

Начал трудиться, обратил на себя внимание клиента, удавалось своевременно и качественно выполнять весь спектр работ, начиная от штукатурки, облицовки плиткой и заканчивая покраской, поклейкой обоями, натяжными потолками. С 2010 по 2012 год занимался строительством как ИП, а затем оформился как юридическое лицо, что потребовали значительно возросшие объемы работ. Так была создана компания “Юранд-сервис”, имеющая статус микрофирмы, а он стал ее директором.

Упор сделан на оказание услуг индивидуальным застройщикам. Возводил, как оговаривалось в условиях регистрации предприятия, жилье под ключ. Позже выделили отдельное направление — отопительное оборудование. Довольно успешно сегодня занимаются комплектацией объектов и монтажом систем отопления любой сложности. Помогают в работе в том числе их партнеры в Минске. Строят элитное жилье в столице, имеют опыт работы с отопительным оборудованием и делятся им охотно с толочинскими партнерами.

Объектами в районе ООО “Юранд-сервис” обеспечено. Пользуется спросом устройство теплых полов. Большое внимание уделяют реализации газового оборудования. За пять лет работы “Юранд-сервис” приобрело необходимый опыт по эксплуатации как простейших, так и сложных котлов, изучению новых брендов.

Чтобы не останавливаться в успешном применении новейших достижений в данной сфере, директор предприятия проходит обучение, получая при этом высшее образование в Государственном институте повышения квалификации “Газинститут” по специальности инженер-энергетик по специализации эксплуатация объектов газопотребления и газораспределительных систем. Будут заниматься строительством внутренних газопроводов для индивидуального жилого сектора. Коммерческая цель — предложить заказчику максимально доступную цену с учетом того, что получение возможности пользоваться природным газом обходится сегодня недешево.

— Мы предложим людям, — замечает Юрий Кравченко, — самую конкурентную низкую цену. Это позволяет сделать нам постоянно проводимая работа по оптимизации расходов. Мы — микрофирма, все максимально загружены по своим обязанностям…

К слову, он как руководитель еще и в одном лице бухгалтер, водитель. Так живет весь серьезный бизнес, считает свои непросто достающиеся трудовые деньги. Тем более, что средства управления сегодня — отчетность в электронном виде, видеосвязь и т. д. — достаточно автоматизированы и при умелом пользовании можно эффективно справляться с управлением одному человеку, что успешно и делает Юрий Георгиевич.

На таком крупном объекте как кафе “Фабрика” в Толочине они провели быстро и качественно работы по устройству системы отопления силами пяти человек. На производимые работы дают срок гарантии два года.

Заявок на производство работ хватает, объемов набирается на месяцы вперед. Доступные цены плюс рассрочка на девять месяцев по расчетам создают у заказчика устойчивый спрос на услуги данной фирмы. Потребитель услуг в массе своей доволен, как выстраивает с ним отношения “Юранд-сервис”.

— Второе дыхание нашей компании, — продолжает руководитель, — придала возможность пользоваться импортной техникой. Воспользовавшись льготами по растаможке, приобрели микроавтобус, что значительно ускоряет выполнение работ.

Приятно иметь дело и с районной исполнительной властью в лице председателя райисполкома Егорова С. В., которая ведет с тобой открытый, заинтересованный диалог по развитию среднего и малого бизнеса, придает ему определенный, важный для экономики района приоритет, чтобы в полной мере использовать возможности предпринимательства, которые предоставляет Декрет №6. Обращаюсь по самым разным вопросам, и они решаются. Бывает, что-то взвешиваем, обсуждаем, и оно важно как на уровне отдельного человека, так и государства…

Благодаря таким людям, как Юрий, молодым, ищущим, способным, и происходит становление бизнеса в стране. Они постоянно учатся, не считаются с затратами на образование, информационную составляющую своей деятельности, не боятся выходить на любой уровень общения по самым острым вопросам. Они открыты заказчику и выстраивают очень уважительные с ним отношения, постоянно вкладывая средства в собственное развитие.

Не избалованы зарплатой, потому что на более важном месте стоит строгий и деловой расчет с целью выхода на самый технологичный, выгодный обеим сторонам уровень работы. Бизнес-среда в стране, районе сейчас благоприятствует этому как никогда. Государство видит этот потенциал, предложило, чтобы его более эффективно задействовать, и механизм, и необходимые инструменты разработкой Декрета Президента Республики Беларусь №6 от 7 мая 2012 года “О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности”.

Виктор БИРЮКОВ.

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