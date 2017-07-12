В Германии суд привлек к судебному процессу кошку

В Германии произошла невиданная вещь: по распоряжению судьи в суд была доставлена кошка. Правда, показания ей все же давать не пришлось.



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В земельный суд немецкого города Ингольштадта по распоряжению судьи была доставлена кошка, покусавшая соседку ее хозяйки. Судья хотела лично удостовериться в том, насколько животное агрессивно.

В исковом заявлении пострадавшей сообщалось о том, что соседская кошка набросилась на нее и укусила за правую ногу во время вечерней прогулки. Из-за того, что рана воспалилась, лечение затянулось. Кроме того, на ноге остался шрам. Укушенная потребовала через суд оплату медицинских услуг и компенсацию за причиненный моральный и физический ущерб — в общей сложности, почти 2700 евро.

Ответчица же настаивала на том, что кошка у нее вовсе не злобная, а милая и пушистая, не кусается, не царапается, да и мухи не обидит, не то чтобы укусить.

Судья сделала исключение

Несмотря на то, что домашним животным вход в здания немецких судов строго воспрещен, судья Хайке Линц-Хёне решила, как сообщает газета Passauer Neue Presse, сделать исключение, распорядившись доставить на очередное заседание суда четвероногую виновницу происшествия. Разумеется, в специальной клетке для транспортировки домашних животных.

Друг соседки привез в назначенный срок в земельный суд Ингольдштадта предполагаемую преступницу и ждал в коридоре вызова в зал заседаний. Однако до судебного допроса кошки в этот день не дошло: процесс завершился мировым соглашением.

Ответчица согласилась на половину требуемой суммы при условии, что страховая компания, в которой ее кошка застрахована на случай причинения ею ущерба, выплатит необходимую компенсацию по страховому полису. На том стороны и сошлись.

Попугай разбушевался

Буквально в тот же день, когда кошку вызывали в суд, виновником другого чуть было не закончившегося полицейским протоколом скандала оказался… попугай.

Как сообщило информационное агентство dpa, этот попугай спровоцировал вызов полиции. Блюстителям порядка позвонили из-за шума и грохота падающей мебели в соседней квартире: там явно дрались не на жизнь, а на смерть.

Когда наряд полиции прибыл на место происшествия, дверь открыл мужчина с окровавленной нижней губой. Как он объяснил, рану ему нанес попугай, который долго наблюдал за словесным скандалом между домочадцами, а потом, видимо, ему это надоело, и он решил прекратить полемику и вмешаться в спор. Мебель, по словам хозяина квартиры, падала тоже по вине разбушевавшегося попугая, летавшего по квартире. Хозяин пытался поймать его и вернуть в клетку, задевая при этом стулья и прочую мебель.

Полиция не стала давать этому делу ход, поэтому кто действительно стал виновником скандала — осталось невыясненным.