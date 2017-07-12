В Витебске открыли звезду Тамары Гвердцители

На Площади звезд в Витебске появилась 13-я по счету именная плита — в честь народной артистки Грузии и России Тамары Гвердцители. Торжественная церемония открытия состоялась 13 июля возле Летнего амфитеатра — главной площадки «Славянского базара».





Новую плиту на Площади звезд в Витебске открывают каждый год, начиная с 2009-го. Такой чести удостаивают лауреата специальной награды президента Беларуси «Через искусство — к миру и взаимопониманию». Приз — статуэтку девушки с венком, Гвердцители получит из рук Александра Лукашенко сегодня вечером на церемонии открытия «Славянского базара».

— Эта звезда посвящена выдающейся артистке современности, обладательнице уникального голоса, которую по праву называют легендой отечественной сцены. Верю, что ваша звезда будет вдохновлять многих начинающих артистов и станет образцом преданного служения искусству, — сказал, обращаясь к артистке, министр культуры Беларуси Борис Светлов.



Борис Светлов и Тамара Гвердцители

Тамара Гвердцители вышла на Площадь звезд под собственную песню «Виват король, виват!». Певицу сопровождали двое детей. Эти же мальчик и девочка чуть позже раскрыли большую подарочную коробку, которой накрыли именную звезду в честь артистки. И из нее вылетели белые голуби. В честь своей соотечественницы выступил мужской ансамбль «Алило».











Ансамбль «Алило» (Грузия)

Тамара Гвердцители, выступая с ответным словом, заметно волновалась:

— Это огромная честь. Я рада и счастлива быть на белорусской земле, в этой прекрасной стране, где такие замечательные люди. Все эти годы мы хотим только того, чтобы был мир на нашей земле, нашим оружием является только музыка. На этой сцене звучало столько прекрасной музыки. Я 25-й год приезжаю в Витебск на "Славянский базар". Это родное и потрясающее событие в моей жизни. Я чувствую, что по-настоящему становлюсь его частью. Моя вам признательность за любовь и теплоту. Я буду всегда служить музыке.

В 2002 году Гвердцители была председателем жюри конкурса молодых исполнителей. В этом году она примет участие в двух фестивальных концертах: в торжественном открытии фестиваля и программе «Золотой хит».

В разные годы обладателями именных плит на Площади звезд становились Андрей Петров, Эдита Пьеха, Лев Лещенко, Алла Пугачева, София Ротару, Александра Пахмутова, Валерий Леонтьев, «Песняры», Игорь Лученок, Надежда Бабкина, Полад Бюльбюль оглы, Национальный академический концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга.



