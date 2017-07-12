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Готовимся к зиме. Как заготавливать лечебные травы и в каком виде хранить овощи и фрукты
13.07.2017 17:20 — Новости Культуры | Tut.by
Каким бы тоскливым ни казалось лето 2017-го года, заготовки делать надо. TUT.BY подготовил два материала о том, как заготавливать полезные травы, а также о том, в каком виде хранить до зимы овощи и фрукты.
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Что и как заготовить на зиму
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Каким бы тоскливым ни казалось лето 2017-го года, заготовки делать надо. TUT.BY подготовил два материала о том, как заготавливать полезные травы, а также о том, в каком...
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