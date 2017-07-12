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Украина будет обжаловать штраф за "Евровидение"

13.07.2017 18:16 — Новости Культуры | Tut.by  
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Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) готовит жалобу на решение о штрафе, который был наложен на украинскую сторону за нарушения при проведении конкурса песни «Евровидение-2017». Об этом сообщил руководитель организации Зураб Аласания.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как уточнил чиновник, жалоба будет подана после того, как сформулирована официальная позиция властей Украины. Сейчас идет сбор данных от соответствующих органов власти. Протест будет направлен в наблюдательный совет Европейского вещательного конкурса (EBU).

Напомним, что EBU принял решение оштрафовать Украину в связи с задержками при подготовке конкурса «Евровидение» 2017 года в Киеве и отсутствие надлежащего сотрудничества с ЕВU. Во втором случае речь идет о проблеме с участием в конкурсе российской исполнительницы Юлии Самойловой. Служба Безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления в 2015 году на концерте в Крыму.

Сумма штрафа, наложенного на Украину, не разглашалась. Глава украинской телерадиокомпании Зураб Аласания заявлял, что штраф может составить до 200 тысяч евро.

 
 
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Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) готовит жалобу на решение о штрафе, который был наложен на украинскую сторону за нарушения при...

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