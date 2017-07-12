|
Украина будет обжаловать штраф за "Евровидение"
13.07.2017 18:16 — Новости Культуры | Tut.by
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) готовит жалобу на решение о штрафе, который был наложен на украинскую сторону за нарушения при проведении конкурса песни «Евровидение-2017». Об этом сообщил руководитель организации Зураб Аласания.
Как уточнил чиновник, жалоба будет подана после того, как сформулирована официальная позиция властей Украины. Сейчас идет сбор данных от соответствующих органов власти. Протест будет направлен в наблюдательный совет Европейского вещательного конкурса (EBU).
Напомним, что EBU принял решение
Сумма штрафа, наложенного на Украину, не разглашалась. Глава украинской телерадиокомпании Зураб Аласания заявлял, что штраф может составить до 200 тысяч евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) готовит жалобу на решение о штрафе, который был наложен на украинскую сторону за нарушения при...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии