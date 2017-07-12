МИНСК, 13 июл — Sputnik. Гран-при детского музыкального конкурса "Витебск", который проводится в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар" получила представительница Беларуси Мария Магильная.

Магильной 12 лет, она из Могилева, ранее уже неоднократно участвовала в международных конкурсах, откуда возвращалась с наградами. В Витебске она исполняла две песни. Одну "Душы так хочацца святла" на белорусском языке и "Think" на английском.

В детском конкурсе "Славянского базара" участвовали юные артисты из 21 страны мира. По условиям конкурса они могли сами выбрать себе песни для исполнения. В итоге в течение двух соревновательных дней на сцене концертного зала "Витебск" звучали композиции разных стилей и жанров: джаз, рок-н-ролл, блюз, народный вокал, лирические песни, песни-спектакли.

Сегодня состоялись гала-концерт и награждение победителей. Лауреатом первой премии, подкрепленной денежным призом в 3 тысячи долларов, стал Эрик Мкртчян из Армении. Вторую премию и 2 тысячи долларов разделили Сесил из Болгарии и Ержан Максим из Казахстана, а третью премию и 1 тысячу долларов вручили россиянке Екатерине Кретовой и представительнице Македонии Марии Спасовской.

Обладательницу гран-при Марию Магильную пока поздравили только аплодисментами. Предполагается, что специальный приз вечером на сцене летнего амфитеатра ей вручит президент страны Александр Лукашенко.

Вечером в Витебске состоится открытие Международного фестиваля искусств "Славянский базар" с участием президента.