МИНСК, 13 июл — Sputnik. Популярный американский сериал "Игра престолов" впервые не вошел в число номинантов престижной телевизионной премии "Эмми", сообщает телеканал ABC News .

Номинанты на премию "Эмми" были объявлены в четверг, 13 июля, в Лос-Анджелесе. 69-я церемония вручения награды пройдет 17 сентября.

"Игра престолов" впервые не сможет побороться за премию, так как в не начал показ нового, седьмого сезона. Его премьера намечена на 16 июля, а чтобы претендовать на премию, показ должен был начаться до 1 июня.

На счету сериала 110 номинаций и 38 побед на "Эмми", сериал шесть лет подряд становился "лучшим сериалом года".

В категории "Лучшая драма" представлены семь сериалов: "Лучше звоните Солу", "Корона", "Рассказ служанки", "Карточный домик", "Очень странные дела", "Это мы" и "Мир Дикого Запада".

За звание "лучшей комедии" поборются "Атланта", "Черная комедия", "Мастер не на все руки", "Американская семейка", "Кремниевая долина", "Несгибаемая Кимми Шмидт" и "Вице-президент".

Кевин Спейси за роль в сериале "Карточный домик" получил десятую в карьере номинацию на "Эмми". Конкуренцию ему в категории "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" составят Энтони Хопкинс ("Мир Дикого Запада"), Боб Оденкерк ("Лучше звоните Солу"), Мэтью Риз ("Американцы"), Лив Шрайбер ("Рэй Донован") и Стерлинг К. Браун и Майло Вентимилья из "Это мы".

У женщин за аналогичную номинацию поспорят Кери Рассел ("Американцы"), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Эван Рэйчел Вуд ("Мир Дикого Запада"), Виола Дэвис ("Как избежать наказания за убийство") и Робин Райт ("Карточный домик").

Полный список артистов и сериалов опубликован на сайте награды.

Премия "Эмми" за выдающиеся достижения в шоу и сериалах — главная награда в США в области телевидения, каждый год ее вручает Американская телевизионная академия.