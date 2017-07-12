Глядя на июльские премьеры — «Человека-паука» и «Планету обезьян» — «РБК Стиль» вспомнил ряд подобных им, удачно «перезагруженных» картин.

Киностудии редко дают старым, хорошо прошедшим в прокате фильмам долго залеживаться — коммерчески выгодная идея должна приносить деньги. Для многих термин «ребут», или перезагрузка старого кино (в отличие от обычного сиквела или ремейка) для новой аудитории и, как правило, с другой командой и прицелом на продолжения, — слово ругательное. Ребут редко получается удачным, и вышедшие за последние годы свежие прочтения «Терминатора», «Хищника», «Мумии» и других хороших фильмов это подтверждают. К счастью, есть и исключения.

«Человек-паук: Возвращение домой» (2017)





Вышедший в прокат 6 июля фильм — уже второй ребут истории о подростке, которого укусил паук, за последние пять лет. Режиссер Джон Уоттс выбрал правильную легкую интонацию, показав жизнь 15-летнего Питера Паркера (Том Холланд) в традиции тинейджерской комедии 1980-х, а Нью-Йорк — не туристической открыткой, а мультикультурным котлом. Кроме того, Sony впервые мудро предложила сотрудничество студии Marvel, так что в фильме появляются Железный человек, Первый рыцарь и Пеппер Поттс.

Предыдущий ребут (2012–2014) с Эндрю Гарфилдом оказался менее удачным, в том числе из-за его трагической безысходности — во второй части даже умирает девушка главного героя. Бодрый и веселый третий не стесняется насмехаться над уже выработавшимися за 15 лет существования франшизы штампами, и, судя по сборам за первый уикенд — $257 млн в мировом прокате, — за первой частью ребута последуют продолжения и участие Человека-паука в «Мстителях» — свое боевое крещение он уже прошел в прошлом году в «Первом мстителе: Противостояние».

«Планета обезьян: Война» (2011 — 2017)





Как и сосед по кинотеатрам «Человек-паук» («Планета обезьян: Война» выходит в прокат 13 июля), нынешний цикл из трех фильмов — второй ребут первой, революционной картины 1968 года. В 2001-м Тим Бертон предложил свою версию саги, но она была принята средне и быстро забыта. Нынешняя же трилогия — выходящие каждые три года «Восстание планеты обезьян», «Революция» и свежая «Война» — была изначально придумана как своеобразный приквел оригинала, но помещенный в будущее (как бы странно это ни звучало), и показывает прекрасные результаты кассовых сборов, во многом благодаря бессменному присутствию настоящей звезды —​ Энди Серкиса, играющего предводителя обезьян, шимпанзе Цезаря. Нынешний ребут — это история эволюции домашней обезьянки до грозного хозяина мира. Исключительный феномен — коммерчески успешная и очень качественная серия фильмов, главный герой которых — даже не человек.

«Темный рыцарь» (2005 — 2012)





После стыдного «Бэтмена и Робина», загубившего в 1997-м начатую Тимом Бертоном серию из четырех фильмов, студия Warner Bros. не подступалась к Человеку - летучей мыши восемь лет, пока Кристофер Нолан не представил в фильме «Бэтмен: Начало» (2005) нового супергероя XXI века. Вместо кэмпового персонажа с блондинкой под мышкой зрители увидели отшельника, которому Америка республиканца Буша-младшего, пережившая теракт 11 сентября, предоставляет много поводов себя спасти. Два сиквела — в 2008-м и 2012-м — оказались, что бывает редко, еще лучше первой части. И неудивительно, что в обоих злодеи Джокер (Хит Леджер) и Бэйн (Том Харди) оказались ярче главного героя —​ Нолан как никто помнит, в какое время мы живем.

«Люди Икс: Первый класс» (2011)





После того как Бретт Рэтнер прикончил нескольких важных супермутантов в финальной части первой трилогии (2000–2006), стало понятно, что франшиза нуждается не только в сюжетном обновлении, но и в новом режиссере — обычный боевик, получившийся у Рэтнера, не устроил ни зрителей, ни студию Fox. Англичанин Мэттью Вон, до того снявший «Звездную пыль» и «Пипец», перезагрузил «Людей Икс», поместив сюжет в 1962-й год и сняв сиквел с молодыми Магнето, Профессором Ксавье, Мистик (Майкл Фассбендер, Джеймс МакЭвой, Дженнифер Лоуренс) и другими. Он также сделал кульминационной частью реальные исторические события (Карибский кризис). Два продолжения, снятые вернувшимся во франшизу Брайаном Сингером, ее основателем, были неплохими, но с «Первым классом» не сравнить.

«Мир Юрского периода» (2015)



jurassicworld.com

Хотя блокбастер Колина Треворроу ругали за нелепости (рептилии, которые ведут себя как млекопитающие, главная героиня, не снимающая туфли на шпильках во время долгих пробежек по лесам), своей амбициозностью он превзошел оригинальную трилогию, снятую в 1990-х Стивеном Спилбергом и в 2001-м — Джо Джонстоном. Динозавры Спилберга были довольно безобидными — от них пострадало всего несколько второстепенных героев — служителей парка. В «Мире Юрского периода» птеродактили нападают на толпу посетителей, а сами динозавры охотно поедают друг друга нам на радость. Итог — попадание в пятерку самых кассовых фильмов в истории кино с мировыми сборами больше 1,6 миллиарда долларов.

«Казино Рояль» (2006)





Забавно, что Мартин Кэмпбелл, вне бондианы снимавший хорошие, но вполне рядовые боевики, оказался не просто спасителем эпопеи об агенте 007, но главным героем этого списка — и заслуженно оказался в нем дважды. Как только стало понятно, что Пирс Броснан после четырех фильмов прощается с ролью Бонда, Кэмпбелл вернулся, чтобы снять одну из лучших картин в бондиане вообще и перезапустить франшизу в частности уже с Дэниелом Крэйгом. Для этого Кэмпбеллу понадобилось обратиться к первому роману Йена Флеминга и дать своему герою равную партнершу Веспер Линд (Ева Грин). Бонд никогда не был таким человечным и в то же время неуязвимым. Теперь, когда Крэйг задумался об уходе из бондианы, самое время снова звать Мартина Кэмпбелла.

«Звездные войны: Пробуждение силы» (2015)





Джордж Лукас уже перезапускал свою трилогию 1970-80-х в конце 1990-х как приквел, где Энакин перешел на темную сторону. В 2015-м уже студия Disney, купившая Lucasfilm, запустила новый ребут, действие которого происходит через 30 лет после событий в оригинальной трилогии. Это позволило вернуть во франшизу Харрисона Форда, Кэрри Фишер и Марка Хэмилла. «Пробуждение силы» оказалось гораздо бодрее мрачных «Скрытой угрозы», «Атаки клонов» и «Мести ситхов», заняло третье место в списке самых кассовых фильмов всех времен и стало отправной точкой для вышедшего через год спин-оффа «Изгой-один» и дальнейших сиквелов вроде снимающегося сейчас «Последнего джедая». И хотя сам Лукас как-то проговорился, что у него есть претензии к фильму, это уже неважно — дело этого режиссера живет почти без его участия.

«Золотой глаз» (1995)





К концу 1980-х, как раз когда пала «империя зла», бондиана совсем лишилась смысла и превратилась в череду ничем не примечательных боевиков, а Тимоти Далтон до сих пор считается одним из наименее любимых зрителями Джеймсов Бондов. В середине 90-х режиссер Мартин Кэмпбелл вместе с новым агентом 007 Пирсом Броснаном мешали недобитым бандитам взорвать мир при помощи украденного с заброшенного советского предприятия оружия, вернули Бонда как экшн-героя в мире победившего капитализма и заодно познакомили зрителей с одной из лучших бондовских злодеек Ксенией Онатопп (Фамке Янссен). Броснан сыграет Бонда еще трижды, и все четыре фильма заняли верхние строчки в списке самых прибыльных с участием легендарного агента. Пока не был снят следующий фильм в этом списке.