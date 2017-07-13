Додон: Беларусь и Молдову всегда будет связывать дружба

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выступил в четверг на церемонии открытия музыкального фестиваля "Славянский базар в Витебске", куда он прибыл по приглашению своего белорусского коллеги, Александра Лукашенко.

Додон поприветствовал участников фестиваля и зрителей от имени руководства страны и молдавского народа.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко выступил на открытии "Славянского базара" в Витебске

"Этот форум завоевал свою позицию всемирно известного. Именно с этого конкурса уходили в большое плавание знаменитые артисты из десятков стран, включая Молдову", — сказал президент в ходе своего выступления.

Он отметил, что проведение такого фестиваля стало возможным именно благодаря гостеприимству белорусского народа и выразил благодарность президенту Беларуси Александру Лукашенко и всем белорусам за организацию этого мероприятия.

"Нас с белорусскими друзьями связывает очень многое. У нас общая победа в Великой Отечественной войне. Мы всегда дружили, и я уверен, что у нас и впредь всегда будут дружеские отношения", — сказал Додон.

Президент Молдовы в заключение своей речи пожелал всем участникам "Славянского базара" удачи и успехов.