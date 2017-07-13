МИНСК, 13 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг открыл 26-й Международный фестиваль искусств "Славянский Базар" в Витебске.

Глава государства отметил, что творческое мероприятие является ровесником суверенной и независимой Беларуси и за эти году стал настоящей жемчужиной международного фестивального движения и визитной карточкой страны. Он подчеркнул, что фестиваль появился в тяжелые времена, когда людям было не до искусства.

"Тогда мы постарались собрать воедино все творческие силы ради общего дела — духовного возрождения и продолжения традиции. Эту высокую миссию взял на себя фестиваля. Он стал настоящим символом единения миллионов людей доброй воли, потому что служит благородной цели — укреплению мира и взаимопонимания между народами, сохранению культурного многообразия и поддержки талантов", — сказал президент.

На церемонии открытия Лукашенко сообщил, что на фестивале впервые в этом году вручат Гран-при детского вокального конкурса , который прошел сегодня.

Также белорусский лидер удостоил специальной награды "Через искусство — к миру и взаимопониманию" грузинскую певицу Тамару Гвердцители. В четверг звезда эстрадной певицы появилась на Площади звезд возле Летнего амфитеатра.



Лукашенко вручает награду Гвердцители

В качестве гостей на церемонии открытии присутствовал президент Молдовы Игорь Додон, а также участники Конгресса русской прессы.

Международный фестиваль искусств "Славянский Базар" в этом году проходит с 10 по 19 июля. В форуме принимают участие 36 стран. Всего в рамках фестиваля пройдет более 160 мероприятий.