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Лукашенко выступил на открытии "Славянского базара" в Витебске

13.07.2017 21:31 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг открыл 26-й Международный фестиваль искусств "Славянский Базар" в Витебске.

Глава государства отметил, что творческое мероприятие является ровесником суверенной и независимой Беларуси и за эти году стал настоящей жемчужиной международного фестивального движения и визитной карточкой страны. Он подчеркнул, что фестиваль появился в тяжелые времена, когда людям было не до искусства.

Лукашенко выступил на открытии "Славянского базара" в Витебске
© Sputnik/
Славянский базар в Витебске 2017: площадки и программы

"Тогда мы постарались собрать воедино все творческие силы ради общего дела — духовного возрождения и продолжения традиции. Эту высокую миссию взял на себя фестиваля. Он стал настоящим символом единения миллионов людей доброй воли, потому что служит благородной цели — укреплению мира и взаимопонимания между народами, сохранению культурного многообразия и поддержки талантов", — сказал президент.

На церемонии открытия Лукашенко сообщил, что на фестивале впервые в этом году вручат Гран-при детского вокального конкурса, который прошел сегодня.

Также белорусский лидер удостоил специальной награды "Через искусство — к миру и взаимопониманию" грузинскую певицу Тамару Гвердцители. В четверг звезда эстрадной певицы появилась на Площади звезд возле Летнего амфитеатра.

Лукашенко выступил на открытии "Славянского базара" в Витебске
Лукашенко вручает награду Гвердцители

В качестве гостей на церемонии открытии присутствовал президент Молдовы Игорь Додон, а также участники Конгресса русской прессы.

Международный фестиваль искусств "Славянский Базар" в этом году проходит с 10 по 19 июля. В форуме принимают участие 36 стран. Всего в рамках фестиваля пройдет более 160 мероприятий.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Глава государства отметил, что за эти годы фестиваль стал настоящим символом единения миллионов людей доброй воли.

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