Жители популярных у туристов Афин на время лета стараются покинуть столицу: цены в городе взлетают, жить грекам там становится невозможно. В Витебске местный народ по дачам не разъезжается, но и тратить деньги на "Славянском базаре" не спешит. Это хорошо видно возле множества торговых палаток в центре города: люди смотрят, трогают, меряют, но редко замечаешь, как кто-то совершает покупку.

"Кажется, палаток с каждым годом все меньше. Нет у людей денег, вот и не приезжают торговать. Но я всегда хоть что-нибудь покупаю, маленькие сувениры родным, какой-нибудь шарф", — рассказала Sputnik жительница Витебска Любовь Владимировна.

Одна из продавщиц в палатке, завешанной сумками, говорит, что покупатель есть. Цены удается сделать меньше, чем в магазине (поскольку аренда на улице меньше), вот люди и берут товар.

"Я люблю "Город мастеров", потому что сама люблю вязать и мастерить, мне интересно посмотреть, что делают другие люди. А вот то, что продают куртки, шубы, это не нравится. Как будто большой базар посреди улицы", — добавила собеседница агентства.



© Sputnik / Артем Бордовский На Славянский базар традиционно съезжаются торговцы

Предприниматель Андрей приезжает в Витебск из Украины второй год. После прошлого раза в целом остался торговлей доволен, хотя отмечает, что и в Беларуси, и в Украине покупательская способность населения падает.

"В первые дни покупают в основном туристы. Местные жители ждут конца "Славянского базара", ждут, когда ценник начнет снижаться", — сообщил предприниматель.

Однако тут же у него покупают небольшой венок за шесть рублей. Оказалось, это как раз местный дедушка купил подарок внучке.



© Sputnik / Артем Бордовский Декоративные венки из Украины стоят от 6 до 10 рублей

С грустью в голосе Андрей говорит о жизни в Украине. Торговать, по его словам, там очень тяжело. Введенный безвизовый режим с Евросоюзом тоже не спасает: кажется, можно попробовать уехать на работу в Польшу, но там занятость предлагают далеко не всегда.

На Пушкинской площади в первый день идут основные гуляния. Выступают музыкальные коллективы самодеятельности, начинающие группы, на мосту мимы пристают к прохожим. Сотрудники МЧС проводят с детьми познавательно-развлекательные игры. В палатках — шашлыки, выпечка, коктейли.

Туристы массово фотографируются. Особенно у памятников паровозу и рыбке: их установили ко дню города в конце июня.

На вокзале, на удивление, не так тесно, как в районе старого города.

"Работа как в обычный будний день. Сегодня не чувствую изменений. Обычный поток людей. В целом людей стало меньше, чем 5-7 лет назад", — рассказал Сергей, водитель такси.



© Sputnik / Артем Бордовский Водители такси сетуют на то, что клиентов совсем мало

"Работаю по тарифу, цены не завышаю. Для меня сервис важнее. Вот утром вез двух девушек из Москвы. Понравился им. Вечером буду забирать после концерта", — добавил Сергей.

Город выглядит ярко. Через каждые сто метров дежурят милиционеры в опрятных белых рубашках.



© Sputnik / Артем Бордовский Внешний вид сотрудников правопорядка соответствует празднику

"Я была в Риме, там очень грязно. А здесь очень чисто. Мне нравится. Не понимаю тех, кто говорит, что в Беларуси плохо. Я очень довольна, что попала на фестиваль. Приехала в Витебск по делам, но окунулась в чудесную атмосферу праздника. Буду теперь всех родственников звать сюда", — поделилась мнением гостья из Могилева Зоя.



© Sputnik / Артем Бордовский Могилевчанка Зоя приехала в Витебск на деловую встречу и впервые попала на "Базар"

"Если в центре города разрезать асфальт, то по слоям можно посчитать, сколько лет фестивалю", — так шутит Лариса Мартынова, сотрудница службы размещения дирекции фестиваля, подтверждая заботу властей о городе.

Она была в Европе на разных фестивалях и отмечает, что в форум Витебске — безумно масштабный. В Европе мероприятия такого рода более скромные.

"Даже если ты не купил билет непосредственно на концерт, ты все равно втягиваешься в жизнь фестиваля в эти дни, есть множество вариантов развлечься. Разве что теперь к артистам стало труднее попасть, они аж за двойным кордоном, это минус", — добавила Мартынова.



© Sputnik / Артем Бордовский Сотрудники МЧС устроили детям познавательные игры

Для некоторых горожан есть минусы и пожирнее. Те, кто живет в центре, традиционно жалуются на шум. А некоторые — и на хамоватых туристов.

"Мне "Славянский базар" однозначно не нравится. Сиденья в амфитеатре неудобные. Крышу построили, но когда дождь, все равно вода протекает. Артисты одни и те же приезжают. А сама программа мероприятий появляется только за пару дней до открытия форума — неудобно", — сообщила местная жительница Алла Леонидовна.



© Sputnik / Артем Бордовский У гостей города популярны фото с недавно установленным памятником Золотой рыбке

В половину девятого вечера состоится официальное открытие фестиваля. На сцене Летнего амфитеатра выступят Григорий Лепс, Тамара Гвердцители, Слава, Жасмин, Стас Пьеха и другие артисты. Пока что звезды еще не гуляют по витебским пешеходным улицам Толстого и Суворова, но ближе к выходным музыкантов станет больше. И тогда у горожан появится на один повод для радости больше — возможность сделать заветное селфи со звездой.