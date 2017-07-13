Если ваш самый милый кот на свете может поместиться в коробку меньше себя в считанные секунды, домашняя шиншилла умеет целоваться, а собака мастерски уплетает килограмм сосисок в мгновение ока, но успевает их освободить от упаковки, — новый конкурс TUT.BY для вас. Пришлите видео о своих четырехлапых, мохнатых, рогатых или пернатых домочадцах и выиграйте приз.

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Что нужно для участия?

Нужно снять на видео проявление особого таланта вашего питомца или запечатлеть момент из его жизни, который никого не оставит равнодушным, и прислать его нам. Адрес для корреспонденции media@tutby.com . В теме письма укажите «Наши милые животные». Видео может быть отдельным записанным фрагментом или смонтированным роликом, но записанным специально для конкурса. Его можно снять на мобильный телефон, планшет, фото- или видеокамеру.

Ролик можно прислать как приложением к письму, так и ссылкой на любой видеохостинг или файлообменник (срок хранения файлов должен быть не меньше месяца с момента отправки).

В письме укажите ваши имя и фамилию, а также контактный телефон. Кроме того, сопроводите ролик небольшим описанием вашего питомца и действия, запечатленного в видео.

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Когда?

Конкурс официально стартует с момента публикации данного анонса. Работы на конкурс принимаются до 24 августа включительно. Каждую неделю на портале TUT.BY будут публиковаться ролики, которые редакция сочтет потенциальными претендентами на главный приз. Внизу публикации будут размещены формы для промежуточного голосования. Редакция оставляет за собой право отбирать видео-истории и публиковать самые интересные.

В первую неделю сентября (с 4 по 7 сентября) состоится итоговое голосование, в котором примут участие ролики-победители промежуточных этапов. 8 сентября будет объявлено имя победителя. Он получит денежный приз в размере 100 рублей (приз нужно будет забрать самостоятельно).

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