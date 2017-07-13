В Витебске вечером 13 июля прошел гала-концерт открытия «Славянского базара». В вип-ложе Летнего амфитеатра находились два президента — Александр Лукашенко и его коллега из Молдовы Игорь Додон. Рядом с руководителем Беларуси сидел и младший сын Николай. Прессу на этот концерт пустили далеко не всю, но примечательно, что наряду с крупными СМИ аккредитовали районные газеты. Корреспондент TUT.BY смотрел открытие фестиваля по телевизору.



Александр Лукашенко вручает награду Тамаре Гвердцители. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Зазвучали фестивальные фанфары, и вскоре на сцену поднялся Александр Лукашенко. Он отметил, что «Славянский базар» — ровесник суверенной и независимой Беларуси.

«Здесь, в древнем Витебске, который негласно признан нашей культурной столицей, за четверть века побывали творческие делегации из 72 государств. И сегодня снова все флаги в гости к нам. Мы радушно принимаем участников и поклонников фестиваля, прибывших из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Это красноречиво говорит не только о его популярности, но и о возрастающем авторитете Беларуси в сообществе наций», — заявил Александр Лукашенко.

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Затем глава страны вручил награду победительнице детского музыкального конкурса на «Славянском базаре» могилевчанке Марии Магильной. Девочка давно мечтала попасть на это вокальное состязание, в этом году была последняя попытка — ей исполнилось 12 лет. И вот — заветный Гран-при, да еще из рук президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

После этого статуэтку девушки с венком, диплом и букет получила народная артистка Грузии и России Тамара Гвердцители. В этом году она стала лауреатом специальной награды президента Беларуси «Через искусство — к миру и взаимопониманию». На Площади звезд возле Летнего амфитеатра 13 июля открыли именную плиту в честь певицы.

— Я не могу скрыть радость и волнение. Большую честь вы мне оказали, — благодарила Тамара Гвердцители белорусского президента. — Вы являетесь гарантом мира и взаимопонимания. Здесь, в Витебске, прошли мои первые концерты с месье Мишелем Леграном, здесь много лет мы работали с белорусскими, украинскими, польскими и другими друзьями. Я вам всем благодарна. Александр Григорьевич, спасибо! Судьба мне подарила любовь белорусского народа, и эта любовь взаимна. Я вас люблю, спасибо большое за оказанную честь.



Александр Лукашенко с сыном Николаем и президентом Молдовы Игорем Додоном. Фото: пресс-служба президента Беларуси

На этом официальная часть концерта завершилась, и на главную сцену «Славянского базара» начали выходить звезды из разных стран. Каждый пел по одной песне, исключение составили российские певицы Зара и Слава, которые исполнили по две композиции, и Григорий Лепс — он порадовал зал тремя. Но это произошло уже под занавес концерта. Кстати, хит «Самый лучший день» с улыбкой подпевал даже Лукашенко. За два дня до этого артист собрал полный аншлаг, вдохновенно пел без остановки и дирижировал влюбленной в него публикой.



Григорий Лепс на своем фестивальном «сольнике» 11 июля. Фото: Игорь Матвеев

Не обошлось без сценических неожиданностей. Слава наступила на подол длинного сарафана, он разошелся на груди, и потом певица извинялась перед публикой: «Самый большой конфуз, который со мной мог здесь произойти, уже произошел».

Зрители аплодировали очень лирическому и нежному варианту «Беловежской пущи» — в исполнении иеромонаха Фотия. Насельник одного из монастырей в Калужской области России, победитель телешоу «Голос» впервые на «Славянском базаре», но, похоже, снискал здесь любовь. По мнению патриарха Кирилла, «эстрада и монашество не совместимы», но он позволяет отцу Фотию петь, так как молодой монах приобрел всенародную симпатию и через его творчество многие люди приходят к вере.

Белорусские участники «Евровидения-2017» — группа NaviBand — исполнили свою знаменитую «Гісторыю майго жыцця». Казалось бы, люди слышат ее в сотый раз, а не надоедает. Ксюше и Артему, конечно же, тепло аплодировали.



Группа NaviBand

Очень трогательным получилось выступление трио — Ядвига Поплавская, Дмитрий Колдун и Руслан Алехно почтили память Александра Тихановича. Композиция «Мы еще споем» — оптимистичная по своему настрою, но многим было все же грустно: Ядвига впервые за 26 лет фестиваля пела без своего знаменитого мужа.

44-летняя Наташа Королева все та же, что и в начале 1990-х. В Витебск она привезла ремикс своих «Желтых тюльпанов», на сцену вышла в коротком белом платьице. Исполнив свой хит, певица с чувством похвалила мудрость президента Лукашенко и поклонилась ему.

Поклонники Нюши были в восторге и от ее грубоватой «Тебя любить», и от ее внешнего вида — джинсовая куртка поверх черного купальника. Если бы на этом концерте выбирали самый смелый наряд, Нюша однозначно победила бы.



Фото: newsmuz.com



«Жгучие брюнетки посетили #славянскийбазар», — подписала это селфи певица Нюша, на котором она изображена с Зарой и Славой. Фото: Instagram Нюши

Ближе к концу концерта, как обычно, на сцену пошли зарубежные звезды: египетская певица Лейла Ибрагим, испанец Хулио Иглесиас-младший с большой подтанцовкой, британская группа Londonbeat.

Ирландский рок-музыкант и композитор Крис де Бург, который недавно завершил длинный европейский тур, зачитал приветствие по бумажке: «Я очень рад быть в Витебске, эта песня для вас». И под восторг поклонниц спел свой главный хит Lady in Red. Женщины буквально завалили его букетами, а кумир был щедр на поцелуи.



Крис де Бург. Фото: newsmuz.com