В эти выходные гродненцы могут побывать на полюбившихся фестивале SunDay и марафоне «Суседзі», перенестить в XVI век вместе с польскими реконструкторами, отпраздновать первый день рождения «Привала» или стать участником первого фестиваля мыльных пузырей.

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 14 июля, 19.00

Пьесу украинский писатель и театральный деятель Михаил Старицкий написал еще в ХIX веке, но актуальна она и по сей день. Ведь люди и сегодня любят выдавать себя за тех, кем не являются.



Фото: drama.grodno.by

Где: Августовский канал, шлюз Домбровка Когда: 15 июля, 10.00

Участников веломарафона ожидают три различные дистанции (7, 38 и 65 км), трансфер из Гродно к месту старта и обратно, командный зачет и возможность корпоративного участия, пункты питания на трассе, горячие обеды после финиша, сувениры каждому участнику и ценные призы победителям, а также положительные эмоции от природы Августовского канала.





Где: Дом науки и техники, ул. Горького, 72 Когда: 15 июля, 11.00

Стартап-школа Гродно приглашает стартапы, предпринимателей, специалистов в различных отраслях. Здесь можно будет представить стартап экспертам, получить индивидуальные консультации от экспертов из различных сфер бизнеса, поучавстствовать в мастер-классах.

Дни короля Стефана Батория

Где: Новый замок, ул. Замковая, 20 Когда: 15 июля, 11.00−18.00

На территории Нового замка уже с вечера 13 июля стоит военный лагерь гусаров Речи Посполитой. Реконструкторы приехали из Польши почтить память великого короля, а заодно и развлечь гродненцев. Программу для горожан пройдет в субботу 15 июля, а до воскресенья необычных гостей можно будет встретить гуляющими по городу.



В прошлый раз воины Батория приезжали в Гродно зимой. Фото: Игорь Ремзик

Где: база отдыха «Привал», д. Пышки Когда: 15 и 16 июля, 12.00

На дне рождения «Привала» можно будет узнать, как сделат космический корабль и подготовиться к полету, а также как выжить на необитаемом острове и ориентироваться по звездам. Ведущими выступят Макс Сокол, Георгий Колдун и звезды детского Евровидения.

Где: аэродром Каролино Когда: 15 июля, 14.00

На восьмой международный автофестиваль приедет более 200 редких автомобилей из разных стран. Пройдет множество конкурсов, с несколькоих сцен будут работать восемь разных ведущих, а хедлайнером мероприятия станет проект «Ляпис-98» Сергея Михалка.





Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 15 июля, 19.00

Пьеса «Шикарная свадьба» англичанина Робина Хоудона — это типичная комедия положений из жизни молодых людей. Если мальчишник прошел на полную катушку, совсем не значит, что на следующий день будет свадьба. Тем более если жених просыпается накануне свадьбы в одной постели… с незнакомкой.





Открытый чемпионат и первенство области по маунтинбайку

Где: парк активного отдыха «Коробчицкий Олимп» Когда: 16 июля, 9.00

Принять участие в велозаездах и пройти экстремальную дистанцию по склонам «Олимпа» смогут не только спортсмены, но и любители велодвижения — в категории Open на старт может выйти любой желающий. Все, что для этого необходимо — наличие желания, велосипеда и велошлема.





Арт-вечер RedArt «Рисуем Альберта Марке»

Где: «Кронон Парк Отель», ур. Пышки Когда: 16 июля, 12.00

На вечеринке RED ART написать собственную картину за два часа сможет даже тот, кто раньше совсем не рисовал. Организаторы предоставляют все, что нужно: холст, краски, кисти, бокал напитка и даже халат. На этот раз участники нарисуют «Лавандовые поля с кипарисами». Обязательна предварительная запись по тел. +375−29−789−26−62.





Где: парк Жилибера Когда: 16 июля, 14.00

В программе праздника: массовы пуск мыльных пузырей, выступления танцевальных коллективов, ростовые куклы, зоны активации для детей и розрыгрыши.





Книжный пикник

Где: яблоневый сад за Новым замком, ул. Замковая, 20 Когда: 16 июля, 15.00

Пикник организует областная научная библиотека им. Карского. Будет работать ряд площадок: «Парад энциклопедий», «Юмористический диван», «Фреш из журналов», «Гродненская полянка». Также гостей ждет буккросинг и танцевальная программа под гармошку.

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 16 июля, 19.00

Пьеса Le Squat, по которой поставлен спектакль «Незаконное вторжение», — знаменитое произведение. Она идет в театрах по всей Европе, а в 2000 году получила премию ООН. Режиссер-постановщик Сергей Куриленко посчитал, что хотя проблемы, указанные в пьесе, более актуальны в Западной Европе, постановка должна быть интересна и гродненцам.





Где: пл. Советская Когда: 16 июля, 19.00−20.30

Очередной концерт из серии музыкально-туристического сезона «Воскресенье у дворца» пройдет под названием «Фольклорное воскресенье». Выступят коллективы, работающие в жанре народного искусства — от аутентичного белорусского фольклора до современной стилизации народных белорусских песен. Специальный гость концерта — народный хор «Росница» открытого акционерного общества «Гродно Азот».

Где: дворик у галереи «Крыга», ул. Советская, 3 Когда: 16 июля, 19.00

Неформальные вечера белорусских народных танцев проходят каждое воскресенье в самом известном дворе старого Гродно — у галереи «Крыга». Вас ждет живое звучание традиционных инструментов и никакой сцены или жестко заданной программы. Тут будут рады всем.



