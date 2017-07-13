Названы самые богатые музыканты 2016 года

Журнал Billboard назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2016 года. Первое место заняла певица Бейонсе, заработавшая за это время 62,1 миллиона долларов (в первую очередь, за счет гастролей).



Бейонсе. Фото: Reuters

На втором месте находится группа Guns N' Roses (42,3 миллиона долларов), на третьем — рок- и фолк-музыкант, автор песен Брюс Спрингстин (42,2 миллиона долларов). За ними следуют рэпер Дрейк (37,3 миллиона), певица Адель (37 миллионов), британская поп-рок-группа Coldplay (32,3 милиона) и певец Джастин Бибер (30,5 миллиона).

Первую десятку замкнули кантри-певец и автор песен Люк Брайан (27,3 миллиона), рэпер, продюсер и дизайнер Канье Уэст (26,1 миллиона) и исполнитель кантри-музыки Кенни Чесни (25,4 миллиона).