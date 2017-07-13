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Названы самые богатые музыканты 2016 года

14.07.2017 11:36 — Новости Культуры | Tut.by  
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Журнал Billboard назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2016 года. Первое место заняла певица Бейонсе, заработавшая за это время 62,1 миллиона долларов (в первую очередь, за счет гастролей).


Бейонсе. Фото: Reuters

На втором месте находится группа Guns N' Roses (42,3 миллиона долларов), на третьем — рок- и фолк-музыкант, автор песен Брюс Спрингстин (42,2 миллиона долларов). За ними следуют рэпер Дрейк (37,3 миллиона), певица Адель (37 миллионов), британская поп-рок-группа Coldplay (32,3 милиона) и певец Джастин Бибер (30,5 миллиона).

Первую десятку замкнули кантри-певец и автор песен Люк Брайан (27,3 миллиона), рэпер, продюсер и дизайнер Канье Уэст (26,1 миллиона) и исполнитель кантри-музыки Кенни Чесни (25,4 миллиона).

 
 
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Журнал Billboard назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2016 года. Первое место заняла певица Бейонсе, заработавшая за это время 62,1 миллиона долларов (в первую...

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