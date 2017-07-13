Дэвид Боуи заработал посмертно $11,5 млн

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Американский журнал Billboard опубликовал список самых высокооплачиваемых музыкантов по итогам прошлого года.



© REUTERS Eduardo Munoz Бейонсе впервые показала своих младших детей

Billboard регулярно составляет рейтинги самых высокооплачиваемых музыкантов, среди которых подавляющее большинство — американцы или британцы.

В рейтинге по результатам 2016 года лидирует Бейонсе — она заработала 62,1 миллиона долларов. Второе место — у легендарной группы Guns N' Roses (42,3 миллиона долларов), третье — у Брюса Спрингстина.

В списке также фигурируют Дрейк, Адель, Джастин Бибер, Рианна и другие музыканты.

Что примечательно, в топ попал и умерший в январе прошлого года Дэвид Боуи — продажи альбомов принесли ему посмертный доход в 11,5 миллионов долларов.

В список Billboard не попали музыканты из постсоветских стран. Согласно данным издания Forbes, среди российских артистов самым высокооплачиваемым в прошлом году были Сергей Шнуров и группировка "Ленинград", а также Григорий Лепс.