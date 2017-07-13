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В Пинске выпустили первый белорусский "спинер". Он квадратный и деревянный

14.07.2017 12:17 — Новости Культуры | Tut.by  
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Мастера из Пинска, которые делают 3D-пазлы под брендом Eco-Wood-Art, сделали первый белорусский эко-спинер.

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Отечественный аналог популярной игрушки называется «твистер». От оригинала он отличается формой, материалом изготовления и продолжительностью вращения — наш быстрее останавливается. Зато более экологичный и безопасный, утверждают производители.


Фото: Eco-Wood-Art

«Внешне она очень напоминает спинер, но наш продукт сделан без подшипников и поэтому крутится максимум пару секунд, при этом он более экологичен — никакого пластика и железа — и бестравматичен. Он скорее выполняет функцию «четок». мы его еще зовем «антистресс», — сообщили TUT.BY на предприятии.


Фото: Eco-Wood-Art

Eco-wood-art — это проект пинской компании ООО «Конгломерат», которая занимается фанерным бизнесом. Над стартапом команда начала работать с сентября прошлого года. На сегодняшний день компания выпустила десять моделей 3D-пазлов. Из них половина — это танки и осадная техника. Также в коллекции есть модели винтажного Ford и БЕЛАЗа.

 
 
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В отличие от традиционного спинера наш - выполнен в форме квадрата.

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