МИНСК, 14 июл — Sputnik. Торжественную церемонию открытия XXVI "Славянского базара в Витебске" с участием президента Беларуси Александра Лукашенко и лидера Молдовы Игоря Додона в соцсети "Одноклассники" посмотрели более 760 тысяч человек, сообщили Sputnik в пресс-службе Белтелерадиокомпании.



© Sputnik / Виктор Толочко Эмоциональная Королева и огненная Слава - как прошло открытие "Базара" 26

Торжественная церемония открытия состоялась в четверг вечером в летнем амфитеатре Витебске, участие в ней приняли не только десятки знаменитостей, но и лидеры Беларуси и Молдовы.

Как сообщили Sputnik в БГТРК, транслировали церемонию в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также в социальной сети "Одноклассники", где аудитория шоу превысила 760 тысяч человек.

В соцсети будут транслировать и другие события фестиваля. Так, в пятницу на OK.ru покажут юбилейный концерт ансамбля "Сябры", а в выходные будут показаны концерты финала конкурса молодых исполнителей, на котором Беларуси представляет Егор Шаранков.

Социальная сеть "Одноклассники" — вторая по популярности в странах постсоветского пространства. Только из Беларуси сайт ежемесячно посещают более 56 миллионов раз.