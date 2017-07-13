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Открытие "Славянского базара" в ОК смотрели 760 тыс человек
14.07.2017 12:44 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл — Sputnik. Торжественную церемонию открытия XXVI "Славянского базара в Витебске" с участием президента Беларуси Александра Лукашенко и лидера Молдовы Игоря Додона в соцсети "Одноклассники" посмотрели более 760 тысяч человек, сообщили Sputnik в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
© Sputnik / Виктор Толочко
Торжественная церемония открытия состоялась в четверг вечером в летнем амфитеатре Витебске, участие в ней приняли не только десятки знаменитостей, но и лидеры Беларуси и Молдовы.
Как сообщили Sputnik в БГТРК, транслировали церемонию в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также в социальной сети "Одноклассники", где аудитория шоу превысила 760 тысяч человек.
В соцсети будут транслировать и другие события фестиваля. Так, в пятницу на OK.ru покажут юбилейный концерт ансамбля "Сябры", а в выходные будут показаны концерты финала конкурса молодых исполнителей, на котором Беларуси представляет Егор Шаранков.
Социальная сеть "Одноклассники" — вторая по популярности в странах постсоветского пространства. Только из Беларуси сайт ежемесячно посещают более 56 миллионов раз.
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Социальная сеть "Одноклассники" транслировала церемонию открытия 26-го фестиваля искусств.
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