МИНСК, 14 июл — Sputnik. На "Славянском базаре" проходит множество мероприятий, теперь они должны стать качественнее, такое мнение высказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на пресс-конференции в Витебске.

"В рамках фестиваля проходит огромное количество мероприятий, это большая организационная работа. Полагаю, организаторы после окончания нынешнего форума сразу начнут готовиться к следующему. Думаю, они будут больше работать над качеством, а не количеством", — сказал Рапота.

Также госсекретарь СГ поделился мыслями, что бы он делал, если бы приехал на "Славянский базар" в качестве туриста. С его слов, он бы пошел гулять по городу, заглянул в "Город мастеров", ближе познакомился бы с жителями Витебска.

"Я бы точно не пошел на пресс-конференцию", — пошутил Рапота.

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проводится в 26-й раз, с 2003 года на форуме проводится День Союзного государства.