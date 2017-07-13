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В Барани поймали редкого крота-альбиноса

14.07.2017 13:23 — Новости Культуры | Tut.by  
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В городе Барань Оршанского района местные жители поймали крота-альбиноса, сообщает издание orsha.eu.

Фото: Павел Подчепаев

«Во-первых, альбиносы сами по себе рождаются нечасто. Во-вторых, альбиносы более склонны к различным болезням и чаще всего умирают рано. А речь идет, все-таки, про животное, которое и на поверхности земли бывает редко», — отмечают журналисты.

Сообщается, что грызун был пойман «хорошими людьми, которые, поняв, насколько редкий зверек оказался в их ловушке», просто отпустили его. А перед этим накормили дождевыми червями.

 
 
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Сообщается, что грызун был пойман "хорошими людьми", которые отпустили его после фотосессии.

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