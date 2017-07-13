Ярмоленко о конфликте с Ханком: вряд ли удастся договориться

Народный артист Беларуси, основатель и художественный руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко сомневается, что удастся договориться с Эдуардом Ханком. Об этом он сообщил сегодня во время «Звездного часа» в пресс-центре международного фестиваля искусств в Витебске, передает БЕЛТА .



Фото с сайта gorodgomel.by

«Не я начинал этот конфликт , не я его культивировал. Ханок сказал: „Не пойте мои песни“. Я и не буду. Хотя, конечно, „Вы шуміце, бярозы“ — один из наших золотых хитов, — признался Анатолий Ярмоленко. — Я слышал выступление Ханка и понял, что вряд ли нам удастся договориться. Поэтому мы запустили новую версию песни (она будет звучать сегодня на концерте), написанную Марком Тайтлером . Думаю, она будет непривычной при первом прослушивании. Но, поверье, после пятого прослушивания все привыкнут».

По мнению руководителя ансамбля «Сябры», обе песни — хороши. «Если у Эдуарда Семеновича появится такое желание, чтобы прозвучала песня его авторства, и если мы найдем какой-то консенсус — пожалуйста. Думаю, будет у нас две песни „Вы шуміце, бярозы“ на замечательные стихи Нила Гилевича», — резюмировал Анатолий Ярмоленко.

Напомним, что композитор Эдуард Ханок решил подать в суд на Ядвигу Поплавскую и Анатолия Ярмоленко, затем передумал , а потом все-таки принялся готовить иск о защите «чести, достоинства и деловую репутации».

В разговоре с TUT.BY Ханок заявил, что встречался с Ярмоленко. Композитор предложил певцу заключить «возмездный» договор на сумму в 2,5 тысячи долларов. Эти деньги должны были пойти на строительство памятника воинам-десантникам в Колодищах. Но стороны так и не пришли к соглашению (уточним, это не является нарушением закона), что обидело Ханка и стало еще одним аргументом для обращения в суд.