|
Ярмоленко о конфликте с Ханком: вряд ли удастся договориться
14.07.2017 14:54 — Новости Культуры | Tut.by
Народный артист Беларуси, основатель и художественный руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко сомневается, что удастся договориться с Эдуардом Ханком. Об этом он сообщил сегодня во время «Звездного часа» в пресс-центре международного фестиваля искусств в Витебске, передает
«Не я начинал этот
По мнению руководителя ансамбля «Сябры», обе песни — хороши. «Если у Эдуарда Семеновича появится такое желание, чтобы прозвучала песня его авторства, и если мы найдем какой-то консенсус — пожалуйста. Думаю, будет у нас две песни „Вы шуміце, бярозы“ на замечательные стихи Нила Гилевича», — резюмировал Анатолий Ярмоленко.
Напомним, что композитор Эдуард Ханок решил
В разговоре с TUT.BY Ханок заявил, что встречался с Ярмоленко. Композитор предложил певцу заключить «возмездный» договор на сумму в 2,5 тысячи долларов. Эти деньги должны были пойти на строительство памятника воинам-десантникам в Колодищах. Но стороны так и не пришли к соглашению (уточним, это не является нарушением закона), что обидело Ханка и стало еще одним аргументом для обращения в суд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народный артист Беларуси, основатель и художественный руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко сомневается, что удастся договориться с Эдуардом Ханком....
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии