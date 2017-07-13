Ярмоленко не думает, что сможет договориться с Ханком

ВИТЕБСК, 14 июл — Sputnik. Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко прокомментировал ситуацию с запретом исполнять песни авторства Эдуарда Ханка в ходе своего "Звездного часа" на фестивале "Славянский базар в Витебске".

Композитор Эдуард Ханок планирует подать в суд на Ядвигу Поплавскую и Анатолия Ярмоленко за исполнение его композиций без указания авторства и выплаты соответствующих роялти. Несколько раз композитор высказывался критично об артистах и запретил им исполнять "Малиновку" и "Вы шуміце, бярозы".

"Не я начинал этот конфликт, не я его культивировал. Ханок сказал: "Не пойте мои песни". Я и не буду. Хотя, конечно, "Вы шуміце, бярозы" — один из наших золотых хитов", — признался Ярмоленко.

По словам артиста, после выступлений Ханка в СМИ он понял, что не сможет договориться с композитором.

"Поэтому мы запустили новую версию песни, она будет звучать сегодня на концерте, написанную Марком Тайтлером. Думаю, она будет непривычной при первом прослушивании. Но, поверье, после пятого прослушивания все привыкнут", — заверил Народный артист.

Ярмоленко заверил, что оба варианта песни хороши, но если у Ханка появится желание, чтобы его версия композиции на стихи Нила Гилевича вновь прозвучала, то можно будет найти консенсус и вновь ее исполнять.

Ханок заявлял, что предлагал Ярмоленко заключить договор на исполнение его композиции стоимостью в две с половиной тысячи долларов, однако стороны не смогли прийти к соглашению. В итоге композитор планирует осенью через суд защищать "честь, достоинство и деловую репутацию".