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Селфи на 200 тысяч долларов. Американка случайно разгромила выставку, делая фото на фоне корон

14.07.2017 16:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Посетительница галереи в Лос-Анджелесе оступилась, делая селфи на фоне корон. Результат — разрушения на 200 тысяч долларов. Правда, пока не ясно, придется ли девушке платить. Об этой истории пишет medialeaks.ru со ссылкой на Mashable.

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Открыть/скачать видео (3.69 МБ)

На видео видно, как девушка пытается сделать селфи перед рядом экспонатов. В какой-то момент она теряет равновесие и падает на постамент. Тот задевает следующий, и весь ряд рушится, как кости домино.

По словам сотрудников галереи, три экспоната уже нельзя восстановить. Общий ущерб они оценили в 200 тысяч долларов,

Сама экспозиция состоит из корон разного размера и формы и называется «Hypercaine» в честь электронного трека исполнителя DJ Fresh. Это придуманное им слово, образованное от названия наркотика и приставки гипер-. Организаторы решили так назвать экспозицию, поскольку считают, что власть — самый сильный наркотик, известный человечеству.

 
 
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Посетительница галереи в Лос-Анджелесе оступилась, делая селфи на фоне корон. Результат - разрушения на 200 тысяч долларов. Правда, пока не ясно, придется ли девушке...

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