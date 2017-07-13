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Селфи на 200 тысяч долларов. Американка случайно разгромила выставку, делая фото на фоне корон
14.07.2017 16:00 — Новости Культуры | Tut.by
Посетительница галереи в Лос-Анджелесе оступилась, делая селфи на фоне корон. Результат — разрушения на 200 тысяч долларов. Правда, пока не ясно, придется ли девушке платить. Об этой истории
На видео видно, как девушка пытается сделать селфи перед рядом экспонатов. В какой-то момент она теряет равновесие и падает на постамент. Тот задевает следующий, и весь ряд рушится, как кости домино.
По словам сотрудников галереи, три экспоната уже нельзя восстановить. Общий ущерб они оценили в 200 тысяч долларов,
Сама экспозиция состоит из корон разного размера и формы и называется «Hypercaine» в честь
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Посетительница галереи в Лос-Анджелесе оступилась, делая селфи на фоне корон. Результат - разрушения на 200 тысяч долларов. Правда, пока не ясно, придется ли девушке...
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