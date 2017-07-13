|
Директор турагентства признался в обмане клиентов и cолгал о прибыльности бизнеса
14.07.2017 15:12 — Новости Культуры | Tut.by
Самым откровенным с детектором лжи оказался участник нового выпуска шоу «Детектор» директор туристического агентства «Сойер» Евгений Турнов. Он не стал скрывать от аппарата, что иногда обманывает клиентов, и пояснил, что горящие путевки — это не маркетинговый ход. Но солгал о прибыльности своей компании.
Подробное видео проверки смотрите TUT.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Внимание! Сюжет носит исключительно развлекательный характер, и в условиях нашей съемки достоверность полученных результатов специалисты оценивают на уровне 75%, хотя сам полиграф достоверен на 92−97%. Во время эксперимента специалист задавал вопросы дважды вместо рекомендуемого трехкратного повторения и присутствовал раздражающий фактор (видеосъемка).
Партнер программы — «
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самым откровенным с детектором лжи оказался участник нового выпуска шоу "Детектор" директор туристического агентства "Сойер" Евгений Турнов. Он не стал скрывать от...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии