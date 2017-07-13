Директор турагентства признался в обмане клиентов и cолгал о прибыльности бизнеса

Самым откровенным с детектором лжи оказался участник нового выпуска шоу «Детектор» директор туристического агентства «Сойер» Евгений Турнов. Он не стал скрывать от аппарата, что иногда обманывает клиентов, и пояснил, что горящие путевки — это не маркетинговый ход. Но солгал о прибыльности своей компании.

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Внимание! Сюжет носит исключительно развлекательный характер, и в условиях нашей съемки достоверность полученных результатов специалисты оценивают на уровне 75%, хотя сам полиграф достоверен на 92−97%. Во время эксперимента специалист задавал вопросы дважды вместо рекомендуемого трехкратного повторения и присутствовал раздражающий фактор (видеосъемка).

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