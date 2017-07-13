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"Уникальный и трогательный момент": львица кормит детеныша леопарда

14.07.2017 18:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Фотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим: львица в заповеднике в Танзании стала заботиться о детеныше леопарда.


Фото: JOOP VAN DER LINDE/NDUTU LODGE, Русская служба BBC

Пятилетнюю львицу — Носикиток — и маленького леопардика заметил посетитель заповедника Нгоронгоро в Танзании. При этом Носикиток уже растит трех собственных котят того же возраста, что и пришлый пятнистый малыш, которого она где-то нашла. Всем детенышам две-три недели от роду.

«Это поистине уникальное явление», — считает доктор Люк Хантер из зоозащитной организации Panthera, следящей за жизнью диких кошек. — «Я никогда не видел ничего подобного между двумя видами больших кошек. Мы знаем случаи, когда львы берут под опеку детенышей других львов… Но этот случай беспрецедентный», — говорит он.


Фото: JOOP VAN DER LINDE/NDUTU LODGE, Русская служба BBC

Как правило, взрослый лев воспринимает детеныша другой кошки как будущего соперника, поэтому спешит расправиться с ним.

Львица, на которую надет ошейник с датчиком GPS, нашла маленького леопарда в километре от своего собственного логова. Как замечают эксперты по львам, роль сыграл тот факт, что в самке на тот момент бурлили материнские гормоны — ею двигало желание позаботиться о малыше, ведь львицы — прекрасные защитницы.


Фото: JOOP VAN DER LINDE/NDUTU LODGE, Русская служба BBC

Сотрудникам заповедника известно, что в окрестностях обитает самка леопарда — скорее всего, с детенышами. Специалисты считают, что для маленького леопарда, попавшего к львице, самым безопасным будет вернуться к своей маме.

Пока неясно, как долго львица будет заботиться о чужом детеныше. К тому же спустя год-полтора маленький леопард станет более независимым и, скорее всего, вернется к поведению, присущему леопардам.


Фото: JOOP VAN DER LINDE/NDUTU LODGE, Русская служба BBC

Хантер рассказывает, что он и его команда будут с огромным интересом наблюдать за развитием событий: «Это уникальный момент, будет невероятно интересно посмотреть, чем все закончится. Природа непредсказуема. До этой недели мы бы никогда не сказали, что такое может произойти. И вот оно — перед нами!»


Фото: JOOP VAN DER LINDE/NDUTU LODGE, Русская служба BBC
 
 
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