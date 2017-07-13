МИНСК, 14 июл — Sputnik. Седьмой сезон популярного телесериала "Игра престолов" презентовали накануне вечером в Лос-Анжелесе.

Новый сезон "Игры престолов" выйдет на телеэкраны в воскресенье 16 июля — по белорусскому времени уже будет ночь на понедельник. Ждали седьмой сезон фанаты около полутора лет.

Мировая премьера "Игры престолов" прошла накануне вечером в Лос-Анджелесе. Пройтись по красной дорожке в этот вечер пришли многие звезды телесериала — в том числе Кит Харрингтон, Николай Костер-Вальдау и Софи Тернер.



© AP/ Willy Sanjuan/Invision Софи Тернер на премьере нового сезона "Игры престолов"



© AP/ Willy Sanjuan/Invision Николай Костер-Вальдау в Лос-Анджелесе в концертном зале Walt Disney

Всего в новом сезоне "Игры престолов" будут эпизодов, который — больше часа. Этот сезон будет предпоследним в цикле.



© REUTERS Mario Anzuoni Мэйси Уильямс на премьере

Первая серия "Игры престолов" была представлена телеканалом HBO еще в 2011 году, с тех пор сериал — один из самых популярных в истории: каждый новый сезон бьет рекорды по пиратским скачиваниям и просмотрам, а обсуждений новых эпизодов в социальных сетях часто не меньше, чем записей о крупных спортивных мероприятиях.