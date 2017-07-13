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Фотофакт: новый сезон "Игры престолов" представили в США

14.07.2017 18:10 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл — Sputnik. Седьмой сезон популярного телесериала "Игра престолов" презентовали накануне вечером в Лос-Анжелесе.

Новый сезон "Игры престолов" выйдет на телеэкраны в воскресенье 16 июля — по белорусскому времени уже будет ночь на понедельник. Ждали седьмой сезон фанаты около полутора лет.

Мировая премьера "Игры престолов" прошла накануне вечером в Лос-Анджелесе. Пройтись по красной дорожке в этот вечер пришли многие звезды телесериала — в том числе Кит Харрингтон, Николай Костер-Вальдау и Софи Тернер.

Фотофакт: новый сезон "Игры престолов" представили в США
© AP/ Willy Sanjuan/Invision
Софи Тернер на премьере нового сезона "Игры престолов"

Сюжет седьмого сезона "Игры престолов" держат в строжайшем секрете, однако фанаты уверены, что знают некоторые секреты продолжения фэнтези-саги >>

Фотофакт: новый сезон "Игры престолов" представили в США
© AP/ Willy Sanjuan/Invision
Николай Костер-Вальдау в Лос-Анджелесе в концертном зале Walt Disney

Всего в новом сезоне "Игры престолов" будут эпизодов, который — больше часа. Этот сезон будет предпоследним в цикле.

Фотофакт: новый сезон "Игры престолов" представили в США
© REUTERS Mario Anzuoni
Мэйси Уильямс на премьере

Первая серия "Игры престолов" была представлена телеканалом HBO еще в 2011 году, с тех пор сериал — один из самых популярных в истории: каждый новый сезон бьет рекорды по пиратским скачиваниям и просмотрам, а обсуждений новых эпизодов в социальных сетях часто не меньше, чем записей о крупных спортивных мероприятиях.

 
Теги: Минск
 
 
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На мировую премьеру нового сезона самого популярного сериала современности приехали многие звезды "Игры престолов".

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