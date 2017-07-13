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Фотофакт: новый сезон "Игры престолов" представили в США
14.07.2017 18:10 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл — Sputnik. Седьмой сезон популярного телесериала "Игра престолов" презентовали накануне вечером в Лос-Анжелесе.
Новый сезон "Игры престолов" выйдет на телеэкраны в воскресенье 16 июля — по белорусскому времени уже будет ночь на понедельник. Ждали седьмой сезон фанаты около полутора лет.
Мировая премьера "Игры престолов" прошла накануне вечером в Лос-Анджелесе. Пройтись по красной дорожке в этот вечер пришли многие звезды телесериала — в том числе Кит Харрингтон, Николай Костер-Вальдау и Софи Тернер.
© AP/ Willy Sanjuan/Invision
Софи Тернер на премьере нового сезона "Игры престолов"
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